Des compteurs intelligents arrivent chez les clients PNM

20 octobre — La société de services publics du Nouveau-Mexique a obtenu l’accord des régulateurs de l’État pour installer des compteurs intelligents pour ses clients. Le service public doit également proposer une option de désinscription de 10 $ aux personnes qui ne souhaitent pas utiliser les compteurs intelligents.

L’approbation a été obtenue malgré les tentatives répétées de convaincre la Commission de régulation publique du contraire de la part d’individus qui craignent que les émissions de fréquences radioactives des compteurs intelligents nuisent à la santé humaine.

PNM a déposé sa demande de modernisation du réseau auprès de la Commission de régulation publique du Nouveau-Mexique en octobre 2022. Il s’agit d’un effort visant à moderniser et à renforcer un réseau électrique obsolète.

L’une des demandes du service public dans la demande a suscité une certaine controverse : l’installation d’une infrastructure de comptage avancée, également connue sous le nom d’AMI ou de compteurs intelligents.

Les compteurs intelligents transmettent automatiquement les données de consommation d’énergie au PNM, de sorte que le service public n’a pas besoin d’envoyer du personnel pour lire manuellement les compteurs. Cela permet également à l’entreprise de démarrer et d’arrêter le service à distance.

AMI collectera quotidiennement des données sur la consommation d’énergie et permettra aux clients d’obtenir des informations sur leur consommation d’énergie horaire, quotidienne, mensuelle et annuelle, selon PNM.

Plus de la moitié du coût du plan de modernisation du réseau de 344 millions de dollars sur six ans de PNM provient de sa proposition de déploiement de compteurs intelligents.

Une douzaine de personnes se sont présentées jeudi, en personne et en ligne, à la réunion publique de la RPC pour protester contre les compteurs intelligents.

Les individus ont tous exprimé leurs inquiétudes quant aux impacts négatifs sur la santé et l’environnement des émissions de fréquences radioactives provenant de l’AMI. Leurs positions reflétaient celles de New Mexicans for Utility Safety, une organisation qui est formellement intervenue dans le dossier de modernisation du réseau avec la RPC.

« Tous ces appareils, toute cette technologie tuent littéralement des gens », a déclaré l’intervenant public Kevin Lorenzen.

L’épouse de Lorenzen n’a pas quitté la maison depuis des années et un médecin naturel de Santa Fe a diagnostiqué une hypersensibilité électromagnétique, ou EHS, ressentant de la douleur lorsqu’elle est exposée aux radiations.

L’Organisation mondiale de la santé n’a trouvé aucune base scientifique reliant les symptômes d’EHS à l’exposition aux champs électromagnétiques. Lorenzen et d’autres commentateurs publics ont déclaré que de grandes entités gouvernementales comme celle-là ne disent pas la vérité et sont plutôt influencées par des industries technologiques multi-billionaires de dollars. Il a déclaré qu’il existe des dizaines de milliers d’articles évalués par des pairs vérifiant l’EHS.

Lorenzen, après la réunion, a déclaré au Journal que c’était la troisième fois qu’il s’exprimait devant la RPC sur les dangers des compteurs intelligents.

« Dans tous les cas, ils n’ont pas réussi à donner la parole au peuple », a-t-il déclaré.

Lorenzen a déclaré que lui et sa femme se retireraient définitivement du programme AMI.

Le commissaire Pat O’Connell a déclaré qu’il s’agissait d’une longue affaire et qu’il respectait toutes les parties qui y ont participé.

« Je sais que ce n’est pas le résultat que certaines personnes souhaitent voir, mais je vous ai entendu et je respecte votre opinion », a-t-il déclaré.

Dans sa décision finale, la commission a déclaré que les compteurs intelligents constituent une technologie essentielle pour la modernisation du réseau. PNM a fait valoir dans sa demande que les compteurs intelligents amélioreraient la fiabilité et la résilience globales du réseau électrique.

Se désinscrire d’AMI

PNM, dans son application, a proposé des frais de désinscription mensuels pour les clients qui ne souhaitent pas passer aux compteurs intelligents afin d’éviter que tous les clients n’assument les coûts liés au relevé manuel des anciens compteurs par les travailleurs de PNM chaque mois.

Le service public a estimé que les frais mensuels seraient de 28,31 $, mais a demandé de mettre à jour le montant des frais à l’approche de l’achèvement du déploiement des compteurs intelligents et en fonction du nombre réel de clients choisissant de se désinscrire.

Cependant, lors de l’audience sur l’affaire, le ministère de la Justice du Nouveau-Mexique a recommandé à la RPC de rendre les frais de désinscription identiques aux frais fixes du client dans la demande de changement de tarif en cours de PNM.

La commission, persuadée par le DOJ, a fixé les frais mensuels de désinscription à 9,95 $ – le coût des frais actuels pour les clients résidentiels de PNM.

Le plafond garantit que le coût n’est pas « trop lourd pour les clients qui ne souhaitent pas installer AMI sur leur propriété », selon la commande finale.

« Cela le rend accessible à ceux qui souhaitent se retirer », a déclaré le commissaire Gabriel Aguilera.

Les commissaires n’étaient pas tous d’accord pour que le coût soit le même que celui facturé au client. O’Connell a déclaré qu’il pensait que la meilleure chose à faire était de fixer des frais de désinscription qui « reflètent le coût du système, c’est-à-dire le coût pour les autres clients ». Il a voté contre la modification des frais de désinscription à un taux forfaitaire de 9,95 $.

La RPC a également ordonné à PNM de revoir les frais mensuels de désinscription dans sa prochaine affaire tarifaire, afin de déterminer si des modifications devraient être apportées à l’avenir.

Il faudra environ trois ans et demi à PNM pour installer tous les compteurs intelligents, selon l’application de module de réseau du service public.