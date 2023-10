Des compartiments supérieurs plus grands pourraient être installés dans les avions existants

Dans l’ère pas si dorée des voyages aériens intérieurs d’aujourd’hui, enregistrer gratuitement une valise est un luxe offert à peu de personnes. Et ceux qui enregistrent leurs bagages se retrouvent souvent stressés pendant tout le voyage, se demandant si leurs bagages arriveront réellement à destination avec eux.

En conséquence, de plus en plus de voyageurs choisissent de ranger leurs affaires dans un bagage à main – dont beaucoup sont volumineux et équipés de roulettes.

Le résultat? Un embarquement gratuit pour tous, alors que les passagers nerveux tournent autour de la porte d’embarquement dans l’espoir d’être parmi les premiers à monter dans l’avion – le tout pour sécuriser un petit espace aérien près de leur siège.

Malheureusement, les anciennes versions de ces poubelles très convoitées n’ont pas été conçues pour les valises à roulettes ordinaires. Ils doivent être posés à plat en laissant au-dessus d’eux un petit espace peu utile tout en occupant une bonne partie de l’espace du bac.

Entrez dans le constructeur aéronautique français Airbus et ses nouveaux « Airspace L Bins », conçus pour être modernisés en trois à cinq jours.

Révélés pour la première fois en mai, ces compartiments supérieurs de forme spéciale promettent de créer 60 % d’espace pour les bagages en cabine en plus que les systèmes traditionnels. Comment? Tout simplement en permettant aux voyageurs de charger leurs bagages à roulettes verticalement au lieu de devoir les poser à plat.

Les bacs contiennent des sacs mesurant 61 centimètres (hauteur) x 38 centimètres (largeur) x 25 centimètres (profondeur).

Fabriquée à partir de produits composites ultra-légers, la rénovation réutilise de nombreuses parties de la poubelle d’origine, notamment la paroi latérale, le plafond et l’éclairage, pour réduire les déchets, explique Airbus.

Les agents de bord approuveront probablement également les nouveaux compartiments, sachant qu’ils peuvent effectuer les procédures d’embarquement tout en entendant beaucoup moins de plaintes de la part des voyageurs concernant le fait qu’ils n’ont pas d’endroit où ranger leurs bagages.

Une compagnie aérienne s’est déjà inscrite. À partir de début 2025, la compagnie nationale allemande Lufthansa prévoit de commencer à moderniser 38 A320 avec les nouveaux Airspace L Bins, produits par la société allemande Elbe Flugzeugwerke GmbH (EFW), une filiale de ST Engineering et d’Airbus.

« Nous savons, en discutant avec les clients des compagnies aériennes, que des conteneurs plus grands sont clairement nécessaires pour améliorer l’expérience des passagers », a déclaré Charbel Youzkatli, responsable des services commerciaux d’Airbus pour l’Europe, dans un communiqué.

LE MONDE COMPLIQUÉ DES BAGAGES

Les bagages sont depuis longtemps une question controversée et complexe dans le monde de l’aviation, et, qu’il s’agisse de poubelles plus grandes ou non, cela ne semble pas prêt de changer.

Tout le monde n’apporte pas de bagage à main simplement pour éviter les frais supplémentaires liés aux bagages enregistrés : de nombreuses compagnies aériennes facturent des frais supplémentaires si vous souhaitez également emporter une valise dans l’avion. Comme indiqué, certains voyageurs adorent la commodité de ne pas avoir à attendre leur valise au carrousel à leur arrivée.

C’est aussi une question politique. Cette semaine encore, les législateurs de l’Union européenne auraient voté en faveur d’une résolution appelant les compagnies aériennes à cesser de facturer aux passagers des bagages à main de taille « raisonnable ».

Mais les frais de bagages représentent indéniablement une énorme source d’argent pour les compagnies aériennes. Selon le Bureau of Transportation Statistics, les compagnies aériennes américaines ont généré plus de 6,7 milliards de dollars de revenus liés aux frais de bagages en 2022.

Certaines compagnies aériennes justifient ces frais en invoquant l’impact environnemental : les avions plus légers sont plus économes en carburant, donc dissuader les gens d’emporter beaucoup de poids supplémentaire avec eux est une bonne chose.

Et les partisans du « dégroupage » des tarifs affirment que tout fonctionne : ceux qui veulent payer pour des extras comme les bagages enregistrés le peuvent, et le reste d’entre nous peut bénéficier de tarifs moins chers.

En fin de compte, quelles que soient les préférences des voyageurs, la plupart conviendraient que si des poubelles mieux conçues peuvent accélérer le temps que nous passons à monter et descendre de l’avion, nous sommes tous pour elles.