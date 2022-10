Des compagnies d’armes poursuivies pour des fusillades de masse

Des gens déposent des fleurs et des cartes près d’un endroit où une fusillade de masse a eu lieu lors du défilé du 4 juillet à Highland Park, Illinois, le 6 juillet 2022.

Les survivants et les familles des victimes des récentes fusillades de masse au Texas et en Illinois s’attaquent aux entreprises et aux magasins d’armes à feu dans des dizaines de poursuites, alléguant que les entreprises portent la responsabilité des massacres.

La semaine dernière, des survivants de la fusillade de masse du 4 juillet lors d’un défilé à Highland Park, dans l’Illinois, ont poursuivi le fabricant d’armes Smith & Wesson Brands, deux détaillants d’armes à feu et d’autres pour leur rôle présumé dans l’attaque qui a fait sept morts et plus de 40 blessés. Les familles de trois enfants qui ont survécu à la fusillade dans une école d’Uvalde, au Texas, plus tôt cette année, intentent également une action en justice dans des affaires distinctes.

L’industrie des armes à feu, en vertu de la loi fédérale, bénéficie d’une large immunité contre les retombées des fusillades de masse. Les experts disent que les plaignants font face à une bataille difficile. Mais les survivants, les victimes, les membres de la famille et les défenseurs de la loi sur les armes à feu voient une opportunité de tenir les fabricants et les revendeurs responsables en remettant en question leurs pratiques de vente et de marketing. En cas de succès, ces poursuites pourraient remodeler la façon dont les armes sont vendues aux Américains.

“Le tireur de Highland Park n’a pas agi de son propre chef”, a déclaré Eric Tirschwell, directeur exécutif d’Everytown Law, l’un des cabinets représentant les plaignants.

Les poursuites de Highland Park ont ​​été déposées devant le Lake County Circuit Court au nom des membres de la famille des personnes qui ont été tuées. Les plaignants allèguent que Smith & Wesson a utilisé des stratégies de marketing trompeuses pour “attirer les tendances impulsives et à prendre des risques des hommes civils adolescents et post-adolescents”.

Les plaignants accusent également le distributeur en ligne Bud’s Gun Shop et le détaillant Red Dot Arms d’avoir vendu par négligence et illégalement l’arme du crime – un fusil d’assaut Smith & Wesson M&P – au tireur malgré l’interdiction de vendre de telles armes à Highland Park. (Le mois dernier, un groupe de défense des armes à feu a poursuivi la ville, viser l’interdiction.) L’homme accusé de meurtres et son père sont également poursuivis.

Les plaignants demandent un procès devant jury et des dommages pécuniaires à chacun des défendeurs. CNBC a contacté Smith Wesson, Bud’s Gun Shop et Red Dot Arms pour commentaires.

Les plaignants d’Uvalde, quant à eux, demandent des dommages-intérêts punitifs contre le fabricant d’armes Daniel Defence, Firequest International Inc., qui a conçu le système de déclenchement d’accessoires utilisé par le tireur, et le magasin d’armes Oasis Outback.

La plainte, déposée la semaine dernière devant le tribunal de district de l’ouest du Texas, vise également à tenir responsables le district scolaire, la ville et les responsables de l’application des lois. Il allègue que les échecs et la négligence de chacune de ces entités ont joué un rôle dans l’attaque qui a fait 21 morts parmi les élèves et les enseignants le 24 mai après qu’un homme armé de 18 ans a commencé à tirer dans les salles de classe de la Robb Elementary School.

Selon la poursuite, Daniel Defence “a directement vendu au tireur d’Uvalde un DDM4 V7 quelques jours après son 18e anniversaire” et allègue que la commercialisation du fabricant d’armes à feu auprès des jeunes hommes adultes est “imprudente, délibérée, intentionnelle et met inutilement en danger les enfants américains”.