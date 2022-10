Des commentaires racistes entraînent la démission du président du conseil de Los Angeles

LOS ANGELES –

La présidente du conseil municipal de Los Angeles a démissionné de son poste lundi après avoir été entendue faire des commentaires racistes et autres remarques grossières dans un enregistrement divulgué d’une conversation avec d’autres dirigeants latinos.

Le président du Conseil, Nury Martinez, a présenté des excuses et a exprimé sa honte.

“En fin de compte, ce ne sont pas mes excuses qui comptent le plus; ce seront les actions que je prendrai à partir de ce jour. J’espère que vous me donnerez l’occasion de faire amende honorable”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. “Par conséquent, avec effet immédiat, je démissionne en tant que président du conseil municipal de Los Angeles.”

La déclaration ne dit pas qu’elle démissionnerait de son siège au conseil. Il n’y a pas eu de réponse immédiate à un appel et à un courriel envoyé à son bureau.

Martinez a déclaré dans la conversation enregistrée que le membre blanc du Conseil Mike Bonin traitait son jeune fils noir comme s’il était un “accessoire” et a décrit le fils comme se comportant “Parece changuito” ou “comme un singe”, a rapporté dimanche le Los Angeles Times.

Martinez a également qualifié Bonin de “petite garce” et s’est moqué à un autre moment des habitants d’Oaxaca, a déclaré le Times.

“Je vois beaucoup de petites personnes noires de petite taille”, a déclaré Martinez en référence à une zone particulière du quartier majoritairement hispanique de Koreatown.

“J’étais comme, je ne sais pas d’où viennent ces gens, je ne sais pas de quel village ils viennent, comment ils sont arrivés ici”, a déclaré Martinez, ajoutant “Tan feos” – “Ils sont laids .”

Le contenu de l’enregistrement a secoué l’establishment politique quelques semaines seulement avant les élections pour le bureau du maire et plusieurs sièges au conseil.

Bonin et son mari, Sean Arian, faisaient partie d’un chœur grandissant appelant à la démission de Martinez et de deux autres membres du conseil impliqués.

“L’intégralité de la conversation enregistrée … a montré un sentiment anti-noir répété et vulgaire, et un effort coordonné pour affaiblir la représentation politique des Noirs à Los Angeles”, ont-ils déclaré.

Les dirigeants syndicaux, les groupes autochtones, le Parti démocrate de l’État, le sénateur américain Alex Padilla, le représentant américain Adam B. Schiff et le maire de Los Angeles Eric Garcetti ont également exigé la démission des membres du conseil.

“Le sectarisme, la violence et la division vivent trop souvent dans des endroits invisibles et inouïs, mais ont de graves conséquences sur la vie de nos compatriotes Angelenos lorsqu’ils ne sont pas confrontés et laissés infecter nos vies publiques et privées”, a déclaré Garcetti dans un communiqué.

La conversation a été enregistrée en octobre 2021, et les autres personnes présentes étaient les membres du conseil Gil Cedillo et Kevin de Leon et le président de la Fédération du travail du comté de Los Angeles, Ron Herrera, a rapporté le Times. La discussion générale portait sur les frustrations liées aux cartes de redécoupage produites par une commission municipale.

Le Times a rapporté que l’audio d’environ une heure avait été publié sur Reddit par un utilisateur désormais suspendu, et qu’il n’était pas clair qui avait enregistré l’audio et si quelqu’un d’autre était présent à la réunion.

Martinez a d’abord présenté des excuses après la parution en ligne de l’article du Times.

“Dans un moment de frustration et de colère intenses, j’ai laissé la situation prendre le dessus sur moi et je me tiens responsable de ces commentaires. Pour cela, je suis désolée”, a-t-elle déclaré.

“Le contexte de cette conversation était l’inquiétude suscitée par le processus de redécoupage et l’inquiétude quant à l’impact négatif potentiel qu’il pourrait avoir sur les communautés de couleur”, a-t-elle déclaré. “Mon travail parle de lui-même. J’ai travaillé dur pour mener cette ville à travers sa période la plus difficile.”

Martinez, dont le site Web du district la décrit comme “une leader qui brise le plafond de verre qui apporte une expérience de vie profonde en tant que fière fille d’immigrants de la classe ouvrière”, a été élue au conseil en 2013 et est devenue la première présidente latine du conseil en 2020.

De Leon, un ancien législateur de l’État, a fait référence à un moment donné de la conversation à Bonin en tant que “quatrième membre noir” du conseil.

“Mike Bonin ne dira jamais un mot sur les Latinos. Il ne dira jamais un mot sur nous”, a-t-il déclaré.

Au cours de la partie dans laquelle Martinez a comparé le fils de Bonin à un “accessoire”, De Leon a semblé comparer la manipulation de l’enfant par Bonin à “lorsque Nury lui apporte un sac Goyard ou le sac Louis Vuitton”.

“Su negrito, comme sur le côté”, a répondu Martinez.

Le fils de Bonin est intervenu dans une tangente de la conversation dans laquelle Martinez a suggéré que l’enfant s’était mal comporté alors qu’ils montaient sur un char lors d’un défilé de la Journée Martin Luther King Jr., a déclaré le Times.

“Ils l’élèvent comme un petit enfant blanc”, a déclaré Martinez. “J’étais comme, ce gamin a besoin d’être battu. Laissez-moi l’emmener au coin de la rue et ensuite je le ramènerai.”

De Leon a déclaré dans un communiqué que les commentaires étaient inappropriés.

“Je regrette d’avoir semblé tolérer et même contribuer à certains commentaires insensibles faits à propos d’un collègue et de sa famille en privé”, a-t-il déclaré. “J’ai personnellement contacté ce collègue.”

Cedillo a publié une déclaration d’excuses lundi.

“Bien que je n’aie pas participé à la conversation en question, j’étais parfois présent lors de cette réunion l’année dernière”, a-t-il déclaré. “C’est mon instinct de tenir les autres responsables lorsqu’ils utilisent un langage désobligeant ou raciste. De toute évidence, j’aurais dû intervenir.”

Herrera, le responsable du travail, a déclaré dans ses excuses qu’il n’y avait “aucune excuse pour les remarques ignobles faites dans cette pièce” et qu’il “n’était pas intervenu pour les arrêter”, a rapporté le Times.

Dans leur déclaration, Bonin et son mari ont déclaré que Martinez était inapte à une fonction publique.

“Aucun enfant ne devrait jamais être soumis à des commentaires aussi racistes, méchants et déshumanisants, en particulier de la part d’un fonctionnaire. Il est douloureux de savoir qu’il lira un jour ces commentaires”, ont-ils déclaré.

Trois membres noirs du conseil ont publié une déclaration commune disant que c’était “un jour très sombre dans la politique de Los Angeles pour les Afro-Américains, la communauté LGBTQ+, les peuples autochtones et les Angelenos qui ont fait confiance à leur gouvernement local”.

Les membres du conseil Curren Price, Heather Hutt et Marqueece Harris-Dawson ont déclaré qu’une façade s’était effondrée.

“Nous sommes en 2022 et nous ne fermerons pas les yeux sur les préjugés flagrants, la discrimination et le racisme qui ont été exposés au grand jour”, ont-ils déclaré.

Des ondes de choc ont secoué la course à la mairie.

Martinez avait approuvé la représentante américaine Karen Bass, qui cherche à devenir la première femme noire à diriger la deuxième ville la plus peuplée du pays.

“Permettez-moi d’être clair sur ce qu’il y avait sur ces bandes: un racisme épouvantable et anti-noir”, a déclaré Bass dans un communiqué.

“Tous ceux qui sont dans la salle doivent être tenus pour responsables, et j’ai passé la journée à discuter avec des dirigeants noirs et latinos de la manière de garantir que cela ne divise pas notre ville”, a ajouté Bass.

Son adversaire, le développeur milliardaire Rick Caruso, a déclaré que c’était une “journée déchirante pour notre ville fière et diversifiée”, et il a appelé les trois personnes impliquées à démissionner du conseil.

“Maintenant, nous devons nous unir et rejeter fermement ce qui a été dit”, a déclaré Caruso dans un communiqué.

Le journaliste d’Associated Press Christopher Weber à Los Angeles a contribué à ce rapport.