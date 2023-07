Des commandos britanniques pourraient avoir exécuté 80 civils afghans – avocats – RT World News

Des avocats ont déclaré à une commission d’enquête publique britannique que les troupes du SAS visaient tous les hommes en âge de combattre en Afghanistan

Les troupes britanniques des Special Air Services (SAS) ont peut-être tué des dizaines de civils afghans non armés alors qu’ils auraient mené une politique d’élimination « tous les hommes en âge de combattre » lors de descentes dans des maisons dans ce pays d’Asie centrale entre 2010 et 2013, les avocats des familles des victimes ont déclaré à une commission d’enquête britannique, a rapporté dimanche le journal The Guardian.

Le cabinet d’avocats basé à Londres Leigh Day a déposé de nouvelles plaintes citant au moins 30 incidents suspects qui ont entraîné la mort de plus de 80 Afghans. Une enquête publique sur les crimes de guerre présumés commis par les forces britanniques en Afghanistan a été lancée en décembre, dirigée par Lord Justice Haddon-Cave, qui a lancé un appel à preuves auprès de toutes les parties intéressées en mars.

Les soldats du SAS auraient ciblé de jeunes hommes afghans rencontrés lors de leurs raids, « quelle que soit la menace qu’ils représentaient. » Une des troupes « personnellement tué » 35 Afghans au cours d’un déploiement de six mois dans le pays, selon le dossier de Leigh Day.

Les meurtres étaient généralement justifiés sur la base d’affirmations selon lesquelles les Afghans étaient armés, mais dans certains incidents, il y a eu plus de personnes abattues que d’armes trouvées. Des officiers supérieurs ont fait part de leurs inquiétudes au moment où les troupes britanniques montraient « un mépris désinvolte pour la vie », ont déclaré les avocats des familles afghanes, mais les autorités militaires ont répondu par un « Dissimulation étendue, multicouche et longue d’années. »















Les raids des complexes afghans ont été effectués à la recherche de combattants talibans, souvent la nuit, lors des déploiements du Royaume-Uni dans la province de Helmand, a déclaré le Guardian. Des rapports antérieurs suggéraient qu’il pourrait y avoir eu 54 victimes assassinées par une seule unité SAS, mais les avocats des familles affirment maintenant que davantage de soldats ont été impliqués sur une plus longue période de temps qu’on ne le pensait auparavant. Les avocats ont prétendu avoir trouvé « des preuves crédibles d’un schéma généralisé et systématique d’exécutions illégales et extrajudiciaires ».

Une enquête de la police militaire s’est terminée en 2019, lorsque des responsables de la défense britanniques ont déclaré qu’aucune preuve d’acte criminel n’avait été trouvée. Cependant, les avocats ont affirmé que le quartier général des forces spéciales aurait supprimé « une quantité inconnue de données » peu de temps avant l’arrivée de la police pour examiner d’éventuelles preuves, bien que les enquêteurs lui aient ordonné de ne supprimer aucun matériel stocké sur leurs serveurs.