Des comédiens de la région de Chicago feront rire les esprits lors de l’événement Whiskey Acres à DeKalb mercredi – Shaw Local

DeKALB – Whiskey Acres Distilling Co., une distillerie de distillerie de spiritueux du comté de DeKalb, organisera mercredi une soirée comique en milieu de semaine, accueillant quatre comédiens de la région de Chicago.

« Nous sommes très enthousiastes », a déclaré Jamie Walter, président et chef de la direction de Whiskey Acres. “C’est, je pense, notre troisième soirée de comédie professionnelle que nous avons eue.”

La soirée comique a été planifiée comme un événement en plein air, mais si le temps menace le programme, elle sera déplacée dans le centre des visiteurs de la distillerie. Les participants sont priés d’apporter leur propre chaise d’extérieur pour s’asseoir. Tacos Tinezune entreprise du comté de DeKalb, aura un food truck sur place.

Walter a déclaré que la soirée comique est une façon amusante pour la distillerie de se faire connaître tout en apportant des divertissements passionnants dans la région du comté de DeKalb.

« Nous sommes ravis de pouvoir le faire et nous espérons que la communauté l’appuie », a déclaré Walter.

L’admission à la soirée comédie est de 48 $ et comprend deux cocktails ainsi que les taxes et le pourboire. Les invités seront admis dans la propriété de Whiskey Acres à 18h30.

L’acte d’ouverture commencera vers 19h30 et le programme devrait se terminer vers 21h00. Les billets peuvent être achetés via eventbrite.com.

Patti Vasquez, qui est apparu au Las Vegas Comedy Festival de HBO, animera le programme de 90 minutes. Elle est rejointe par Janice Rodriguez et Lele Mason. Rodriguez a joué au Chicago Women’s Funny Festival et Mason a été sélectionné pour la bourse Bob Curry Comedy de NBC Universal en 2017.

La soirée comique est dirigée par Paul Farahvar, qui anime l’émission hebdomadaire “Drink Date Laugh” à Laugh Factory à Chicago. Farahvar a des relations avec Vasquez, en tant qu’invité hebdomadaire de son émission de radio WGN Late Night .

Walter a dit que le Whisky Acres Distillery Co. est une distillerie de domaine car tout ce que l’entreprise distille est cultivé sur la propriété.

« En un mot, nous sommes l’une des rares distilleries à cultiver toutes nos propres matières premières », a déclaré Walter. “Donc, nous sommes d’abord des agriculteurs, nous cultivons tout notre propre maïs, blé et seigle et à peine, puis nous prenons une partie de cette récolte et la distillons en un esprit primé.”

En plus d’avoir remporté des prix du Association américaine des spiritueux artisanauxWalter s’est dit fier de soutenir la croissance économique dans la région de DeKalb.

“Parfois, la plainte à propos de DeKalb est qu’il n’y a pas grand-chose à faire et nous sommes donc fiers du fait que nous sommes l’attraction touristique numéro 1 dans le comté de DeKalb”, a déclaré Walter. “Nous essayons d’en tirer parti pour créer de nouvelles opportunités d’avoir des choses amusantes à faire à DeKalb.”