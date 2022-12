Des combos alimentaires bizarres qu’Internet a refusés en 2022

L’année 2022 est presque terminée et cela a été toute une année. Alors que les gens ont été témoins de controverses massives, il y a aussi eu des cas où les flux de médias sociaux n’étaient remplis que des combinaisons d’aliments les plus bizarres. De Parle-G Halwa, Chocolate Gulab Jamun, à Cold Coffee Maggi et autres, cette année a tout vu. Cela intervient alors que les produits alimentaires fusion gagnent actuellement du terrain en Inde. La cuisine fusion signifie fusionner différentes cuisines et proposer un seul plat. Alors que la demande augmente, de nombreux restaurants ont réussi à développer des plats fusion uniques. Alors que certains sont un succès, il y en a d’autres qui manquent énormément. Avec tous les ingrédients incertains, une chose est certaine, dans toutes ces tendances, aussi étranges ou peu appétissantes soient-elles, elles sont toujours devenues virales.

Alors que l’année touche enfin à sa fin, voici un aperçu des tendances alimentaires bizarres qui ont choqué le monde en 2022 :

Parle-G Halwa

Les biscuits Parle-G combinés avec du lait en poudre pour faire un plat sucré indien appelé Halwa ont choqué Internet. Comme les deux articles sont exclusivement les favoris de tous les temps dans les ménages indiens, les internautes ont exprimé leur mécontentement face à l’étrange mélange.

Dans le clip, on pouvait voir une dame commencer le processus de fabrication de Parle-G Halwa en faisant frire deux paquets de biscuits dans une poêle. Elle a ensuite transféré les biscuits frits dans un bol pour les broyer en une fine poudre et la laisser reposer. La vidéo a ensuite montré comment elle préparait un mélange de sucre, d’eau et de lait en poudre, puis y versait les biscuits en poudre. À la fin, elle a ajouté des noix de cajou et des noix pour les former en boules de Laddoos. En un rien de temps, les utilisateurs ont commencé à affluer vers la section des commentaires pour l’appeler « fonte du cœur et des reins ».

Chocolat Gulab Jamun

Le chocolat Gulab Jamun était une autre combinaison de ce type. Cependant, de nombreux utilisateurs d’Instagram ont insisté sur le fait qu’il ne s’agissait que de cake pops. Le nom de Gulab Jamun a été calomnié en le recouvrant de chocolat : cela semble être le consensus général.

La recette semble impliquer d’enrober entièrement le Gulab Jamuns de chocolat, puis de verser généreusement un mélange de chocolat fondu dessus. Si la réaction du spectateur est quelque chose à suivre, alors c’est une fois de plus la preuve que l’on peut, en fait, avoir trop d’une bonne chose. « Bhagwaan ke liye Gulab Jamun ko chhod do ! Yeh nahi karna tha”, a écrit l’utilisateur d’Instagram qui a partagé la vidéo.

Café froid Maggi

La vidéo devenue virale montrait un homme versant du café froid dans une poêle à frire. Il ouvre ensuite le paquet de Maggi et ajoute les nouilles instantanées à la boisson. En outre, il ajoute du poivron, de l’oignon haché, de la coriandre et du goûteur. Enfin, il ajoute de la poudre de café sur la nourriture grésillante. Une fois cuit, le plat est transféré dans une assiette et l’homme ajoute du ketchup pour donner la touche finale.

Pakoda au chocolat

Combien d’entre vous aiment faire grésiller des pakodas chauds et fumants un jour de pluie ? Probablement tous. Cependant, cette année, votre recette préférée a également été gâchée par l’ajout de chocolat. La vidéo virale montre le vendeur indien saisissant un chocolat au lait laitier pour procéder à la spécialité expérimentale. Les pakodas sont préparés en trempant une garniture à base d’épices dans une pâte à base de farine de pois chiches. En remplaçant les ingrédients de base, le vendeur trempe une barre de chocolat entier dans la pâte liquide.

Dans la seconde suivante, la pâte est ensuite frite dans de l’huile chauffée. Une fois les pakodas frits, ils sont sortis et servis aux clients. À la fin, un homme ouvre le pakoda Dairy Milk pour faire étalage du chocolat fondu en le cassant en deux. Il mange ensuite le plat et semble apprécier le plat expérimenté.

Omelette au Coca et Oreo

L’omelette est un plat de base à base d’œufs battus et est appréciée par presque tous les ménages du monde entier. Cependant, au mois de juillet, un vendeur de nourriture indien a expérimenté les ingrédients traditionnels de ce plat incontournable en y ajoutant du coca-cola et de l’oreo. Une vidéo bizarre de son processus de fabrication d’omelettes est devenue virale sur Internet, laissant tous les amateurs d’omelettes mal à l’aise. Dans un clip qui fait le tour du web, on voit le vendeur indien préparer sa spécialité expérimentale en chauffant la poêle avec quelques gouttes d’huile. Le début semble normal, cependant, il devient bizarre lorsque le vendeur vide une petite bouteille de coca-cola dans la casserole. Eh bien, cela ne suffisait pas, il ouvre alors un petit paquet de biscuits Oreo et les écrase tous dans la poêle, préparant ainsi son étrange sauce pour l’omelette.

Maggi Pani Puri

Les nouilles instantanées Maggi sont l’aliment incontournable pour les personnes de tous âges. La raison de sa popularité n’est pas seulement le moins de temps consacré à ses préparations, mais la polyvalence qu’il détient par rapport à tout autre produit alimentaire sur le marché est remarquable. Chaque amateur de Maggi a une façon de rendre la nourriture spéciale. Alors que certains aiment mettre leur touche pour créer un nouveau plat fusion, d’autres n’aiment pas expérimenter son goût original. De même, le pani puri est l’un des aliments de rue les plus appréciés en Inde, cependant, personne n’a vraiment vu Maggi trouver son chemin vers les gol gappas comme garniture. Oui, vous avez bien entendu.

Malheureusement, Maggi-Pani Puri est devenu une réalité, laissant les internautes dégoûtés en ligne. Dès que la vidéo de cette combinaison bizarre a commencé à faire le tour d’internet, les foodies sur les réseaux sociaux n’ont pas pu s’empêcher d’exprimer leur grincer des dents.

La vidéo a été partagée par un utilisateur de Twitter nommé Mohammed Futurewala, qui, tout en partageant la vidéo mercredi, a écrit : « Faire face à la crise de milieu de semaine avec Maggi Pani Puri… J’espère que cela vous aidera tous aussi ». Dans la vidéo de 11 secondes, on peut voir une personne échanger la garniture habituelle de pommes de terre et de pois chiches avec des nouilles instantanées. Ce n’est pas tout. Pour finir, il a également ajouté l’eau de menthe épicée habituelle avant de servir la combinaison bizarre.

Popsicle à l’ail

La crème glacée est une collation sucrée surgelée de base qui peut également être consommée comme dessert. Ils viennent dans différentes saveurs, que ce soit au chocolat ou à la vanille, cependant, un utilisateur d’Instagram a expérimenté ses ingrédients et saveurs normaux pour créer une glace à l’ail bizarre. Le processus de fabrication inhabituel de cet objet exterminé est devenu viral sur Internet. Pas de surprise, cela a laissé les amateurs de glaces mal à l’aise. Maintenant, une nutritionniste a récemment utilisé l’application de partage de photos pour partager sa réaction à la recette bizarre.

Dans la vidéo virale, on peut voir un homme mettre plusieurs gousses d’ail dans un gobelet en plastique. À l’étape suivante, il ajoute de l’eau dans la tasse suivie d’un bâton de crème glacée. Après l’avoir laissé geler, l’homme savoure ensuite la glace à l’eau. En réagissant au clip, une experte en nutrition certifiée INFS a partagé qu’elle avait entendu parler de chutney à l’ail et même d’un type de plat de légumes à base d’ail, mais jamais de sa vie elle n’avait rencontré de glace à l’ail.

Après toutes ces combinaisons bizarres et un énorme festival de grincer des dents, nous ne pouvons qu’espérer qu’à l’aube d’une nouvelle année, le concept de cuisine fusion passe au second plan et que nos plats préférés soient en quelque sorte sauvés de la ruine.

