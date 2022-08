Des combattants tchétchènes rivaux mènent la guerre sur les champs de bataille d’Ukraine

KYIV, Ukraine (AP) – Agenouillé dans une parcelle de fleurs sauvages jaunes, un soldat tchétchène attache soigneusement un engin explosif au bas d’un petit drone. Quelques secondes plus tard, il est libéré. Il explose à côté de deux vieux mannequins de vitrine installés à 200 mètres (yards), l’un avec un chapeau militaire de style russe sur la tête.

Après cet entraînement et d’autres à l’extérieur de la capitale ukrainienne, les soldats tchétchènes, portant des chaussures de camouflage assorties et des équipements de protection, se dirigeront vers les lignes de front en Ukraine, jurant de poursuivre la lutte contre la Russie qui a fait rage pendant des années dans leur patrie du Caucase du Nord.

Des combattants de Tchétchénie, la république meurtrie par la guerre dans le sud de la Russie, participent des deux côtés du conflit en Ukraine.

Les volontaires pro-Kyiv sont fidèles à Dzhokhar Dudayev, feu le dirigeant tchétchène qui a dirigé la campagne d’indépendance de la république vis-à-vis de la Russie. Ils forment le « bataillon Dudayev » et sont les ennemis jurés des forces tchétchènes qui soutiennent le président russe Vladimir Poutine et ont rejoint la Russie dans le siège de plusieurs mois du port clé ukrainien de Marioupol et d’autres points chauds dans l’est et le sud de l’Ukraine.

Un groupe de nouveaux arrivants tchétchènes, dont beaucoup vivent en Europe occidentale, était formé sur un champ de tir de fortune à l’extérieur de Kyiv avant de se diriger vers l’est. Lors d’une séance d’entraînement samedi, les nouvelles recrues ‒ tous des hommes musulmans ‒ ont crié “Allahu akbar!” (“Dieu est grand!”), Tenant leurs fusils en l’air avant de se voir remettre des cartes d’identité militaires qui sont délivrées aux volontaires.

Les responsables ukrainiens affirment que le bataillon tchétchène compte actuellement plusieurs centaines de personnes qui combattent aux côtés de l’armée du pays mais ne sont pas officiellement sous le commandement national.

Les instructeurs enseignent aux nouveaux membres du bataillon les bases du combat, y compris comment utiliser une arme, prendre une position de tir et comment travailler en équipe. Les formateurs comprennent des vétérans des guerres en Tchétchénie qui se sont terminées en 2009, certains se sont joints en Ukraine après le début des combats contre les séparatistes soutenus par la Russie en Ukraine en 2014.

Tor, un volontaire qui n’a demandé qu’à être identifié par son surnom de champ de bataille, a déclaré qu’il ne voyait aucune différence entre les deux conflits.

“Les gens doivent comprendre que nous n’avons pas le choix”, a-t-il déclaré en anglais et le visage couvert. « Si elles (les forces russes) gagnent cette guerre, elles continueront. Ils ne s’arrêtent jamais. Je ne sais pas. Les pays baltes seront les prochains, ou la Géorgie ou le Kazakhstan. Poutine dit ouvertement, absolument, qu’il veut reconstruire l’empire soviétique.

La Russie a lancé deux guerres pour empêcher la Tchétchénie, une province majoritairement musulmane, d’accéder à l’indépendance après l’effondrement de l’Union soviétique en 1991. Le premier conflit a éclaté en 1994.

La deuxième guerre tchétchène a commencé en 1999 et a abouti à un siège par les troupes russes de Grozny, la capitale tchétchène, qui a été dévastée par de lourds bombardements russes. Après des années de lutte contre une insurrection, les responsables russes ont déclaré le conflit en Tchétchénie terminé en 2017.

Muslim Madiev, un combattant vétéran des conflits tchétchènes, s’est identifié comme conseiller du bataillon de volontaires en Ukraine. Il a rejoint les soldats samedi pour s’entraîner au tir, visant une bouteille en plastique tenue sur un bâton. Des douilles de balles ont volé de son fusil automatique sur un champ déjà jonché de balles, de cartouches de fusil de chasse et de feuilles de cible en carton.

« Nous allons gagner cette guerre. Le monde entier nous défend déjà », dit-il en russe.

« Nous étions les seuls à nous battre pour nous-mêmes (en Tchétchénie). Personne n’était avec nous. Mais maintenant, le monde entier est derrière l’Ukraine. Nous devons gagner, nous devons gagner », a-t-il déclaré. ___ Suivez la couverture de la guerre en Ukraine par AP sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine

Derek Gatopoulos et Andrew Kravchenko, Associated Press