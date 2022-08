Des combattants talibans armés de fusils profitent de promenades en PEDALO pour célébrer le premier anniversaire de la prise de contrôle sanglante de l’Afghanistan

Des combattants talibans armés de fusils ont été capturés en train de faire des promenades en pédalo pour célébrer le premier anniversaire de leur prise de contrôle sanglante de l’Afghanistan.

Les djihadistes purs et durs ont été vus se prélassant sur les lacs du parc national de Band-e-Amir, une destination de week-end populaire dans le pays.

Des combattants talibans ont été vus se prélassant sur des pédalos dans le seul parc national d’Afghanistan Crédit : Getty

Certains partisans de la ligne dure ont été vus avec des fusils et un kit militaire de camouflage Crédit : Getty

Les gens ont convergé vers le lac pour célébrer le premier anniversaire de la prise de contrôle de l’Afghanistan Crédit : Getty

Des photos montrent des hommes brandissant des AK-47 vêtus de tenues militaires de camouflage et de tenues traditionnelles souriant et bavardant entre eux dans la zone surnommée le Grand Canyon afghan.

Certains combattants ont été vus sauter dans l’eau alors que les températures montaient au-dessus de 40 ° C.

Cela survient alors que les talibans se préparent à célébrer le premier anniversaire de leur violente prise de contrôle du pays du Moyen-Orient par les États-Unis le 15 août.

Depuis qu’ils ont pris le pouvoir, les djihadistes qui détestent les femmes ont annulé bon nombre des gains réalisés par les femmes au cours des deux décennies d’intervention américaine.

Dans un site rare, une quarantaine de femmes ont défilé samedi devant le bâtiment du ministère de l’Éducation à Kaboul.

Les manifestants scandaient “pain, travail et liberté” et portaient une banderole indiquant “le 15 août est un jour noir” avant d’être séparés par des combattants talibans qui ont tiré en l’air.

Les femmes – qui réclamaient des droits au travail et une plus grande participation politique – se sont réfugiées dans des magasins voisins et ont été pourchassées et battues à coups de crosse de fusil, selon des informations.

Des reporters couvrant la marche, où des femmes ont manifesté sans voile et appelé à la justice, ont également été battus par des combattants talibans.

La juxtaposition désastreuse entre une population afghane calme et heureuse et la réalité sur le terrain a été présentée dans des clichés similaires en septembre de l’année dernière.

Des combattants talibans se sont promenés sur des pédalos dans le même parc national – quelques heures après que le personnel féminin ait été interdit d’aller travailler.

Des hommes armés joyeux armés de lance-roquettes et de fusils d’assaut Kalachnikov ont été repérés sur des pédalos en forme de cygne dans la province centrale de Bamiyan.

C’est à Bamiyan que les talibans ont fait exploser deux gigantesques statues de Bouddha vieilles de 1 500 ans – sculptées dans une montagne – en 2001, juste avant l’invasion menée par les États-Unis.

Le balancement a eu lieu des semaines après que les talibans ont pris le contrôle de l’Afghanistan, lorsqu’une vidéo est apparue montrant certains s’amusant à faire du dodgem dans un parc à thème capturé.

Une vidéo bizarre montrait les fanatiques lourdement armés, qui commettent des exécutions brutales, des lapidations et des amputations, chevauchant également un manège pour enfants.

Des photos des militantes insouciantes s’amusant sur des pédalos cygnes sont venues alors que le maire de Kaboul, Hamdullah Namony, a ordonné au personnel féminin de rester à la maison dans le dernier coup porté aux droits des femmes depuis que les fanatiques extrémistes ont pris le pouvoir il y a cinq semaines.

Le parc national de Band-e-Amir était une destination touristique populaire Crédit : Getty