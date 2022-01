Des combattants syriens recherchent des cellules dormantes de l’EI près d’une prison

L’agence de presse Hawar, ANHA, un service d’information kurde en ligne, a rapporté que plusieurs fusils automatiques, une grenade propulsée par fusée et des grenades à main ont été confisqués aux hommes armés de l’EI qui se sont rendus vendredi. Il a ajouté que les combattants des FDS menaient des opérations de recherche dans la prison ainsi que dans plusieurs quartiers de Hassakeh à la recherche de cellules dormantes de l’EI.

