Des combattants soutenus par les États-Unis sauvent des dizaines de milliers de femmes et d’enfants lors d’un raid contre le camp de l’Etat islamique à al-Hol

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Des combattants syriens soutenus par les États-Unis ont secouru des dizaines de milliers de femmes et d’enfants après un raid d’une semaine sur un camp de réfugiés dans le nord de la Syrie.

Des dizaines de militants ont ensuite été arrêtés et un nombre non divulgué d’armes ont été saisies à la suite de l’opération de 24 jours au camp d’al-Hol menée par les Forces de sécurité intérieure et les Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes soutenues par les États-Unis.

Au total, environ 50 000 Syriens et Irakiens vivaient sous des tentes dans le camp, dont environ 20 000 enfants. 2 000 femmes supplémentaires vivaient dans une annexe séparée du camp avec 8 000 enfants. Les femmes du deuxième groupe venaient de 57 pays différents et seraient des partisans du groupe terroriste EI.

Le camp était principalement utilisé par les combattants de l’EI pour le recrutement et la formation de la prochaine génération de combattants pour former un autre califat de l’État islamique, selon les Forces de sécurité intérieure. Le camp d’al-Hol est le plus grand camp de réfugiés de Syrie, a rapporté le Washington Post.

LE CHEF DU CENTCOM CROIT QUE LA SYRIE EST UN « TERRAIN DE PRODUCTION » POUR LA PROCHAINE GÉNÉRATION D’ISIS

“L’opération a été lancée à la suite de l’augmentation des crimes de meurtres et de torture commis par les cellules de l’Etat islamique contre les résidents du camp”, ont déclaré les forces soutenues par les États-Unis, faisant référence à l’État islamique d’Irak et de Syrie.

LES FORCES SOUTENUES PAR LES ÉTATS-UNIS EN SYRIE ARRÊTENT DES DIZAINES DE TERRORISTES DE L’EIIS CACHÉS DANS UN CAMP DE RÉFUGIÉS

« L’Etat islamique dépend principalement des femmes et des enfants, en tant que véritables ressources directement liées aux dirigeants de l’Etat islamique, pour maintenir l’idéologie extrémiste de l’Etat islamique et la diffuser dans le camp », ajoute le communiqué.

Les extrémistes du camp ont tué 44 de ses résidents et travailleurs humanitaires, ont-ils également déclaré.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

En 2019, les États-Unis et leurs partenaires au Moyen-Orient ont déclaré leur victoire sur le groupe terroriste EI, mettant fin à son califat de l’autre côté de la frontière irako-syrienne.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.