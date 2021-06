Des combattants libyens attaqués par un drone potentiellement sans aide, selon l’ONU

Les systèmes d’armes, a-t-il déclaré, « ont été programmés pour attaquer des cibles sans nécessiter de connectivité de données entre l’opérateur et la munition : en fait une véritable capacité de « tirer, oublier et trouver ».

Les combattants « ont été pourchassés et engagés à distance par les véhicules aériens de combat sans pilote ou les systèmes d’armes autonomes létaux », selon le rapport, qui n’a pas précisé s’il y avait eu des victimes ou des blessés.

Le drone, que le rapport a décrit comme « un système d’armes autonomes létal », était alimenté par une intelligence artificielle et utilisé par des forces soutenues par le gouvernement basé à Tripoli, la capitale, contre les combattants des milices ennemies alors qu’ils fuyaient les attaques à la roquette.

Les Nations Unies ont refusé de commenter le rapport, qui a été rédigé par un groupe d’experts indépendants. Le rapport a été envoyé à un comité des sanctions de l’ONU pour examen, selon l’organisation.

Le drone, un Kargu-2, a été utilisé alors que les soldats tentaient de fuir, selon le rapport.

« Une fois en retraite, ils ont fait l’objet d’un harcèlement continu de la part des véhicules aériens de combat sans pilote et des systèmes d’armes autonomes meurtriers », selon le rapport, qui a été rédigé par le Groupe d’experts de l’ONU sur la Libye et publié en mars. Les découvertes sur l’attaque de drone, décrites brièvement dans le document de 548 pages, ont été rapportées le mois dernier par le nouveau scientifique et par le Bulletin of Atomic Scientists, une organisation à but non lucratif.

Les drones à commande humaine sont utilisés dans les frappes militaires depuis plus d’une décennie. Pendant des années, le président Barack Obama a adopté les frappes de drones comme stratégie de lutte contre le terrorisme, et le président Donald J. Trump a étendu l’utilisation des drones en Afrique.

Des nations comme la Chine, la Russie et Israël exploitent également des flottes de drones, et des drones ont été utilisés dans la guerre entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie l’année dernière.

Les experts étaient divisés sur l’importance des conclusions du rapport de l’ONU sur la Libye, certains dire que cela a souligné à quel point « l’autonomie » peut être trouble.