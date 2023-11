Des combattants israéliens et du Hamas en combat rapproché dans la ville de Gaza alors que les civils fuient

Par Nidal al-Mughrabi et Maytaal Angel

GAZA/JÉRUSALEM (Reuters) – Les forces israéliennes et les militants du Hamas semblaient se battre à bout portant dans la ville de Gaza alors que des milliers de civils fuyaient vers le sud mercredi pour éviter d’être piégés au cœur du conflit.

L’armée israélienne a déclaré que ses troupes avaient avancé au cœur de la ville de Gaza, principal bastion du Hamas et plus grande ville de l’enclave balnéaire, tandis que le groupe islamiste a déclaré que ses combattants avaient infligé de lourdes pertes.

La branche armée du Hamas a publié mercredi une vidéo qui semble montrer d’intenses combats de rue aux côtés de bâtiments bombardés dans la ville de Gaza.

Les chars israéliens ont rencontré une forte résistance de la part des combattants du Hamas qui ont utilisé des tunnels souterrains pour tendre des embuscades, selon des sources du Hamas soutenu par l’Iran et du groupe militant distinct du Jihad islamique.

Israël a frappé Gaza en réponse à un raid transfrontalier du Hamas sur le sud d’Israël le 7 octobre, au cours duquel des hommes armés ont tué 1 400 personnes, pour la plupart des civils, et pris environ 240 otages, selon les décomptes israéliens.

Les responsables palestiniens ont déclaré que 10 569 personnes avaient été tuées mercredi, dont 40 % d’enfants. Israël affirme que 33 de ses soldats ont été tués.

Un extrait de la vidéo du Hamas publié mercredi montre des combattants courant devant des tas de débris et s’arrêtant pour tirer des missiles à épaule sur des chars israéliens. Un autre les a montré en train de tirer avec des fusils depuis des perchoirs derrière des bâtiments et des bennes à ordures. Reuters n’a pas pu authentifier les images.

Saleh al-Arouri, un commandant du Hamas en exil, a déclaré à la chaîne de télévision Al-Aqsa, affiliée au Hamas, que les forces israéliennes pourraient prendre le contrôle de certaines zones de Gaza.

“Mais cela n’arrêtera pas la lutte de la résistance contre les soldats et les chars. Plus (Israël) s’étend et s’étend sur le terrain, plus ses pertes seront importantes”, a-t-il déclaré.

LES TUNNELS DES BOMBS D’ISRAËL

Le porte-parole militaire en chef de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré mercredi que les ingénieurs de combat utilisaient des engins explosifs pour détruire le réseau de tunnels du Hamas qui s’étend sur des centaines de kilomètres sous Gaza. L’armée a déclaré avoir détruit jusqu’à présent 130 puits de tunnel.

Israël a imputé au Hamas la responsabilité des morts civiles à Gaza, affirmant qu’il utilise les Gazaouis comme boucliers humains et cache des armes et des centres d’opérations dans des zones résidentielles.

Alors que la guerre entrait dans son deuxième mois, les troupes israéliennes ont emmené mercredi des journalistes étrangers aux abords de la ville de Gaza. Les journalistes ont vu un paysage dévasté où tous les bâtiments visibles étaient marqués par les combats.

Les murs ont été emportés par le vent, les impacts de balles et les éclats d’obus ont parsemé les façades et les palmiers ont été déchiquetés et brisés.

Le lieutenant-colonel Ido, commandant adjoint de la 401e brigade, qui n’a pas donné son nom de famille, a déclaré qu’au moment où les soldats ont atteint ces bâtiments, toutes les familles étaient parties.

“Nous savons donc que tout le monde ici est notre ennemi. Nous n’avons vu aucun civil ici. Seulement le Hamas”, a-t-il déclaré, debout dans une chambre d’enfants gravement endommagée et peinte en rose.

Les soldats présents à la tournée de presse ont déclaré que sous l’appartement familial se trouvaient deux étages d’ateliers utilisés pour fabriquer des armes, notamment des drones découverts dans cinq caisses en bois. Il n’a pas été possible de vérifier cette affirmation.

50 000 Palestiniens se dirigent vers le sud

Quelque 50 000 civils palestiniens ont quitté le nord mercredi, a déclaré Hagari, au cours d’une fenêtre d’opportunité de quatre heures annoncée par Israël. Il a expliqué qu’ils sont partis « parce qu’ils comprennent que le Hamas a perdu le contrôle du nord ».

Des milliers de personnes restent toujours dans le nord encerclé, notamment au principal hôpital Al Shifa de la ville de Gaza, où Um Haitham Hejela s’abritait avec ses jeunes enfants dans une tente improvisée.

“La situation empire de jour en jour”, a-t-elle déclaré. “Il n’y a ni nourriture, ni eau. Quand mon fils va chercher de l’eau, il fait la queue pendant trois ou quatre heures.”

L’armée israélienne a demandé à plusieurs reprises aux habitants d’évacuer le nord sous peine de se retrouver pris au piège des violences. Un grand nombre de personnes déplacées parmi les 2,3 millions d’habitants de Gaza sont déjà entassées dans les écoles, les hôpitaux et d’autres sites du sud.

Mais les parties centrales et méridionales de la petite enclave palestinienne assiégée ont également été à nouveau la cible de tirs.

Les responsables palestiniens de la santé ont déclaré qu’une frappe aérienne qui avait touché des maisons du camp de réfugiés de Nusseirat avait tué 18 personnes mercredi matin. À Khan Younis, six personnes, dont une jeune fille, ont été tuées lors d’une frappe aérienne.

“Nous étions assis en paix quand tout d’un coup, une frappe aérienne de F16 a atterri sur une maison et l’a fait exploser, tout le pâté de maisons, trois maisons côte à côte”, a déclaré un témoin, Mohammed Abu Daqa.

“Des civils, tous des civils. Une vieille femme, un vieil homme et il y en a d’autres encore portés disparus sous les décombres.”

L’inquiétude internationale grandit face au bilan humanitaire de l’attaque israélienne. Le niveau de mortalité et de souffrance est “difficile à appréhender”, a déclaré à Genève le porte-parole de l’agence onusienne de la santé, Christian Lindmeier.

Les responsables de l’ONU et les puissances mondiales du G7 ont multiplié les appels à une pause humanitaire dans la guerre pour aider à soulager les souffrances des civils à Gaza, où les produits de première nécessité, notamment la nourriture, les médicaments et le carburant, s’épuisent.

Les négociations menées sous l’égide du Qatar, où sont basés plusieurs dirigeants politiques du Hamas, tentent d’obtenir la libération de 10 à 15 otages en échange d’une pause humanitaire d’un à deux jours à Gaza, a indiqué mercredi une source informée des négociations.

POSSIBLE TROISIÈME GRÈVE SUR JABALIA

Au moins 19 personnes ont été tuées mercredi dans une frappe aérienne israélienne contre une maison proche d’un hôpital dans le camp de réfugiés de Jabalia, au nord de Gaza, a annoncé le ministère de l’Intérieur de l’enclave.

Il n’y a eu aucun commentaire israélien immédiat ni aucun détail sur les lieux de l’attaque signalée, qui, si elle était confirmée, serait la troisième contre le plus grand camp de réfugiés de Gaza en une semaine.

Les autorités palestiniennes ont déclaré qu’au moins 195 civils avaient été tués dans ces frappes israéliennes qui ont rasé des habitations à plusieurs étages.

Israël a déclaré que ses attaques aériennes sur Jabalia la semaine dernière avaient tué deux commandants du Hamas et un certain nombre de militants en ciblant des tunnels opérationnels creusés sous des quartiers civils.

(Reportage de Nidal al-Mughrabi à Gaza, Maytaal Angel, Emily Rose et Maayan Lubell à Jérusalem, Rami Amichay à Tel Aviv et Matt Spetalnick à Washington ; écrit par Angus MacSwan, Mark Heinrich et Cynthia Osterman ; édité par Peter Graff, Alex Richardson , Grant McCool et Howard Goller)