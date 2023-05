Des combattants de Boko Haram tuent 8 personnes dans le nord du Cameroun

Des combattants extrémistes ont tué mardi huit personnes, dont des soldats, lors de multiples attaques dans le nord du Cameroun, a déclaré un responsable régional.

Des combattants de Boko Haram ont tué trois douaniers, trois soldats et deux civils lors d’attaques distinctes dans les villes de Mora et Zigage à la frontière avec le Nigeria, a déclaré Midjiyawa Bakari, gouverneur de la région.

« Les combattants de Boko Haram sont en grand nombre le long de la frontière avec le Nigeria et nous comptons sur la collaboration entre militaires et civils pour arrêter cette nouvelle vague d’attaques », a-t-il déclaré. Plusieurs personnes ont été blessées et ont été hospitalisées, a déclaré Bakari.

Boko Haram est un groupe extrémiste local au Nigeria qui a lancé une insurrection en 2009 pour lutter contre l’éducation occidentale et pour établir la charia islamique dans le nord-est du pays. Leur rébellion s’est propagée au fil des ans aux pays voisins d’Afrique de l’Ouest, dont le Cameroun, le Niger et le Tchad. L’insurrection a tué plus de 36 000 personnes, principalement au Nigeria, et en a déplacé environ 3 millions, selon les Nations unies.

Le gouvernement camerounais a déclaré que des combattants de Boko Haram sont entrés en grand nombre dans le pays depuis le Nigéria lundi soir avant de mener les attaques. L’armée camerounaise a été déployée pour protéger les civils à la frontière.