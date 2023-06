Des combats intenses ont été signalés en Ukraine alors que le dernier réacteur nucléaire est arrêté au milieu des inondations

KYIV, Ukraine (AP) – L’armée ukrainienne a fait état samedi d’intenses combats avec les forces russes, tandis que l’agence nationale pour l’énergie nucléaire a déclaré qu’elle avait mis le dernier réacteur en service de la plus grande centrale nucléaire d’Europe en «arrêt à froid» pour des raisons de sécurité alors que la Russie est en guerre contre l’Ukraine. traîne pendant son 16e mois.

Après que les forces russes ont frappé l’Ukraine avec des missiles et des drones pendant la nuit, faisant des morts et des dommages à un aérodrome militaire, le Premier ministre canadien Justin Trudeau est arrivé à Kiev samedi pour une visite inopinée, son deuxième voyage en Ukraine depuis l’invasion de la Russie en février de l’année dernière. Il était accompagné de la vice-première ministre Chrystia Freeland.

L’état-major ukrainien a déclaré samedi que de « lourdes batailles » étaient en cours, avec 34 affrontements au cours de la veille dans l’est industriel du pays. Il n’a donné aucun détail, mais a déclaré que les forces russes « se défendaient » et lançaient des frappes aériennes et d’artillerie dans les régions du sud de l’Ukraine, Kherson et Zaporizhzhia.

Un jour plus tôt, le président russe Vladimir Poutine avait déclaré que les troupes ukrainiennes avaient lancé une contre-offensive attendue depuis longtemps et subissaient des pertes « importantes ».

À la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d’Europe, occupée par les forces russes, cinq réacteurs sur six étaient déjà en état d’arrêt à froid. C’est un processus dans lequel toutes les barres de contrôle sont insérées dans le cœur du réacteur pour arrêter la fission nucléaire. réaction et génération de chaleur et de pression.

Energoatom, l’agence nucléaire ukrainienne, a déclaré vendredi dans un communiqué qu’il n’y avait « aucune menace directe » pour la centrale de Zaporizhzhia en raison de la rupture du barrage de Kakhovka plus loin sur le Dniepr, qui a forcé des milliers de personnes à fuir les inondations et aussi fortement réduit les niveaux d’eau dans un réservoir utilisé pour aider à refroidir l’installation.

Energoatom a déclaré avoir fermé le réacteur final à cause de cela, et aussi à cause des bombardements près du site qui ont endommagé les lignes aériennes reliant la centrale au système énergétique ukrainien.

Avec l’arrêt de toutes les réactions nucléaires, les températures et la pression à l’intérieur des réacteurs diminuent progressivement, réduisant l’intensité requise du refroidissement à l’eau du combustible radioactif. C’est le mode de fonctionnement le plus sûr d’une centrale nucléaire. Les employés d’Energoatom travaillent toujours à la centrale, bien qu’elle reste contrôlée par les Russes.

Les centrales électriques du site ne fonctionnent plus depuis septembre de l’année dernière. Le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique doit se rendre en Ukraine dans les prochains jours.

Toujours samedi matin, les autorités ukrainiennes ont signalé qu’au moins quatre civils étaient morts dans tout le pays alors que les forces russes lançaient des drones Shahed de fabrication iranienne, des missiles et des tirs d’artillerie et de mortier.

Le service d’urgence de l’État ukrainien a signalé que trois personnes avaient été tuées et plus de deux douzaines de blessées dans la nuit lors d’une attaque visant le port d’Odessa sur la mer Noire. Une porte-parole du commandement opérationnel du sud de l’Ukraine, Natalia Humeniuk, a déclaré que deux enfants et une femme enceinte figuraient parmi les blessés.

Dans le nord-est de l’Ukraine, un homme de 29 ans a été tué alors que plus de 10 drones visaient la région de Kharkiv, a rapporté samedi son gouverneur, Oleh Syniehubov. Il a ajouté qu’au moins trois autres civils avaient été blessés.

Dans la région de Poltava plus à l’ouest, un aérodrome militaire a été endommagé pendant la nuit lors d’une attaque de drones et de missiles russes, a rapporté le gouverneur local Dmytro Lunin. Lunin a dit que personne n’avait été blessé. Samedi matin, il n’y avait aucun autre commentaire de l’armée ou des responsables ukrainiens sur l’étendue des dégâts.

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré avoir abattu dans la nuit 20 des 35 drones Shahed et deux des huit missiles « de divers types » lancés par les forces russes.

Les combats et les victimes civiles ont retenu l’attention alors que les autorités du sud de l’Ukraine ont déclaré que les niveaux d’eau avaient baissé dans une vaste zone sous le barrage rompu.

Près d’un tiers des zones naturelles protégées de la région de Kherson pourraient être anéanties par les inondations consécutives à la rupture du barrage de Kakhovka, a averti samedi le ministre ukrainien de l’Environnement.

Dans un message sur Facebook, Ruslan Strilets a déclaré que l’effondrement du barrage avait laissé un parc national complètement submergé, drainé des rivières et des lacs dans d’autres zones protégées, et pourrait entraîner une montée des eaux souterraines dans certaines parties du delta du Dniepr occupées par Moscou, créant un risque d’inondation supplémentaire. .

Dans la ville de Kherson, dont la périphérie faisait partie des zones touchées par les inondations, le niveau moyen de l’eau a diminué de 31 centimètres (12 pouces) pendant la nuit, mais est resté supérieur de plus de 4,5 mètres (15 pieds) à la normale, a déclaré le gouverneur régional Oleksandr Prokudin. rapporté samedi.

Prokudin a averti que les météorologues avaient prédit de fortes pluies dans la région au cours du week-end, compliquant les efforts de sauvetage.

Le chef de l’aide humanitaire de l’ONU, Martin Griffiths, a déclaré vendredi dans une interview à l’Associated Press que 700 000 personnes « extraordinaires » avaient besoin d’eau potable.

Dans d’autres développements :

Samedi, le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré vouloir continuer à parler avec Poutine – dont l’ordre d’invasion de l’Ukraine par la Russie a été critiqué par de nombreux dirigeants occidentaux – et prévoit de le faire à nouveau « bientôt ». Scholz s’est entretenu plusieurs fois par téléphone avec Poutine depuis l’invasion.

La chancelière a déclaré que la base d’une « paix juste » entre la Russie et l’Ukraine était le retrait des troupes russes. « Cela doit être compris », a-t-il déclaré.

