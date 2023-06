Des combats intenses éclatent en Ukraine alors que la contre-attaque commence

Moscou et Kiev ont tous deux signalé de violents combats en Ukraine vendredi, des blogueurs décrivant les premières observations de blindés allemands et américains, signalant que la contre-attaque tant attendue de l’Ukraine était en cours.

Avec pratiquement aucun reportage indépendant des lignes de front et Kiev en disant peu, il était impossible d’évaluer si l’Ukraine pénétrait les défenses russes dans sa tentative de chasser les forces d’occupation.

« Nous pouvons affirmer avec certitude que cette offensive a commencé », a déclaré le président russe Vladimir Poutine à Sotchi. « Les troupes ukrainiennes n’ont atteint leurs objectifs dans aucun secteur. »

Le président ukrainien Voldymyr Zelenskiy a déclaré qu’il avait discuté de tactiques et de « réalisations » avec des chefs militaires, mais qu’il n’avait pas donné grand-chose.

« Pour nos soldats, pour tous ceux qui sont actuellement engagés dans des combats particulièrement durs. Nous voyons votre héroïsme et nous sommes reconnaissants pour chaque instant de votre vie », a-t-il déclaré dans son discours vidéo nocturne. « L’Ukraine est aussi libre que vous êtes forte. »

La contre-offensive devrait finalement impliquer des milliers de soldats ukrainiens entraînés et équipés par l’Occident. Les États-Unis ont annoncé vendredi une aide supplémentaire à la sécurité de 2,1 milliards de dollars, y compris la défense aérienne et les munitions.

La Russie, qui a eu des mois pour préparer ses lignes défensives, dit avoir repoussé les attaques depuis le début de la semaine. Kiev a déclaré que son principal effort n’avait pas encore commencé.

Moscou et des blogueurs russes pro-guerre ont fait état d’intenses batailles sur le front de Zaporizhzhia près de la ville d’Orikhiv, à mi-chemin du « pont terrestre » reliant la Russie à la péninsule de Crimée, considéré comme l’une des cibles les plus probables de l’Ukraine.

Ben Barry, chercheur principal pour la guerre terrestre à l’Institut international d’études stratégiques, a déclaré que les rapports des blogueurs russes sur les chars Leopard de fabrication allemande et les véhicules blindés américains Bradley près de Tokmak au sud d’Orikhiv, s’ils étaient confirmés, fourniraient la première preuve que le nouveau des brigades de troupes armées occidentales avaient rejoint la bataille.

En tout, Kiev compte 12 brigades totalisant 50 000 à 60 000 hommes prêts à se déchaîner dans la contre-offensive. Neuf des brigades ont été armées et entraînées par l’Occident.

« Ils ont le choix du nombre qu’ils engagent initialement et du nombre qu’ils gardent en réserve au cas où la dynamique du champ de bataille changerait », a déclaré Barry, ajoutant que la priorité initiale de l’Ukraine serait d’essayer de maintenir les Russes en déséquilibre et d’obtenir une surprise tactique grâce à tromperie et camouflage.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses troupes avaient repoussé deux assauts ukrainiens au sud d’Orikhiv et quatre près de Velyka Novosilka plus à l’est, où il a déclaré que la force d’attaque ukrainienne comprenait deux bataillons de troupes soutenus par des chars. Plusieurs bataillons de jusqu’à 1 000 soldats composent une brigade.

Le front sud est l’endroit où les forces ukrainiennes sont largement censées tenter leur poussée principale, vers la côte. La vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar, a seulement déclaré que les batailles se poursuivaient pour Velyka Novosilka et que les troupes russes montaient une « défense active » à Orikhiv.

À l’est, l’Ukraine a signalé des avancées autour de Bakhmut, que les forces russes ont capturé le mois dernier après près d’un an de combats au sol les plus meurtriers en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. L’Ukraine interdit généralement aux journalistes d’atteindre son côté des lignes de front lors d’opérations offensives.

Les premiers jours de la contre-offensive ont été éclipsés cette semaine par une énorme catastrophe humanitaire après la destruction du barrage de Kakhovka qui retient les eaux du fleuve Dnipro qui traverse l’Ukraine.

Des milliers de personnes ont été forcées d’évacuer des maisons inondées dans la zone de guerre, de vastes réserves naturelles ont été anéanties et la destruction des systèmes d’irrigation est susceptible de paralyser l’agriculture dans une grande partie du sud de l’Ukraine pendant des décennies. Kiev a déclaré qu’au moins quatre personnes étaient mortes et 13 étaient portées disparues.

Les services de sécurité ukrainiens ont publié vendredi un enregistrement de ce qu’ils ont décrit comme un appel téléphonique intercepté dans lequel un soldat russe confie à un autre homme qu’un groupe de sabotage russe avait fait sauter le barrage. Moscou dit que l’Ukraine l’a saboté.

Les pays occidentaux disent qu’ils sont encore rassembler des preuves mais soutenez que l’Ukraine n’aurait aucune raison de s’infliger une catastrophe aussi dévastatrice, d’autant plus que ses forces se tournaient vers l’attaque.

À Hola Prystan, du côté russe de la rivière, les sauveteurs évacué résidents dans des canots pneumatiques. Les villageois ont transporté des animaux de compagnie ou de jeunes enfants en lieu sûr.

« Notre maison a été emportée par un torrent d’eau », a déclaré une femme qui s’est fait appeler Oksana, évacuée dans un bateau avec sa fille adolescente et leurs deux chiens.

LA CIJ PERMET À 32 PAYS DE SOUTENIR L’UKRAINE DANS UNE AFFAIRE DE GÉNOCIDE CONTRE LA RUSSIE

Certains proches de personnes dans les zones inondées sous contrôle russe ont déclaré que leurs proches étaient toujours coincé sur les toits où les réserves alimentaires diminuent. Les Nations unies n’ont pas accès à ces zones, a déclaré sa coordinatrice humanitaire en Ukraine, Denise Brown, ajoutant que quelque 17 000 personnes ont été touchées dans les zones contrôlées par l’Ukraine, les chiffres changeant « à la minute ».

La rivière divise les deux côtés, qui s’accusent mutuellement de bombarder à travers elle, interférant avec les efforts de sauvetage. Le Kremlin a déclaré que les bombardements ukrainiens avaient tué des personnes, dont une femme enceinte. Il n’a fourni aucune preuve.

L’état-major ukrainien a déclaré vendredi soir qu’il y avait eu 27 combats armés dans l’est au cours des dernières 24 heures.

Il a également signalé 58 frappes aériennes russes et 31 incidents de bombardements russes. « Malheureusement, il y a des morts et des blessés parmi les civils et des dommages aux maisons privées, à un hôpital et à d’autres infrastructures », a-t-il déclaré, sans donner plus de détails.

L’Ukraine a lancé 16 frappes aériennes, a-t-elle dit, sans donner d’indication sur le déplacement de la ligne de front.

