Des combats incessants ravagent le Soudan et s’intensifient dans la capitale du Darfour, selon l’ONU

LES NATIONS UNIES — La violence incessante a dévasté le Soudan et les combats à grande échelle se sont intensifiés dans et autour de la seule capitale de la région occidentale du Darfour au Soudan qui n’est pas contrôlée par les forces paramilitaires, Les Nations Unies a déclaré mercredi un haut responsable humanitaire.

La cheffe humanitaire par intérim, Joyce Msuya, a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU que la famine a déjà frappé le camp de Zamzamà environ 15 kilomètres de la capitale du Darfour-Nord, El Fasher, en proie à des conflits. Selon elle, une opération humanitaire de grande envergure est « une question de vie ou de mort ».

Soudan Le conflit a commencé à la mi-avril 2023, lorsque des tensions de longue date entre ses chefs militaires et paramilitaires ont éclaté dans la capitale Khartoum et se sont propagées à d’autres régions, dont le Darfour. Selon l’ONU, plus de 14 000 personnes ont été tuées et 33 000 blessées.

Msuya a exhorté le Conseil à exiger que le gouvernement en guerre et la Force de soutien rapide paramilitaire s’abstiennent de cibler les civils, les hôpitaux, les écoles et autres infrastructures civiles, et autorisent la livraison sans entrave de l’aide humanitaire à travers tous les postes frontières et les lignes de conflit.

Elle a également appelé les 193 pays membres de l’ONU à faire pression sur les parties « pour qu’elles acceptent une pause humanitaire afin de sauver des vies, d’offrir un répit aux civils et de nous permettre de fournir de l’aide ».

Il y a vingt ans, le Darfour est devenu synonyme de génocide et de crimes de guerre, perpétrés notamment par les célèbres milices arabes Janjaweed contre les populations d’Afrique centrale ou d’Afrique de l’Est. Jusqu’à 300 000 personnes ont été tuées et 2,7 millions ont été chassées de chez elles.

Cet héritage semble avoir refait surface, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, ayant déclaré en janvier qu’il y avait des raisons de croire les deux camps pourraient commettre des crimes de guerrecrimes contre l’humanité ou génocide au Darfour.

M. Msuya a déclaré que « le monde ne devrait pas accepter à El Fasher les atrocités dont nous avons été témoins au Darfour occidental ».

En juin, le Conseil de sécurité a adopté une résolution appelant à « un arrêt immédiat des combats et à une désescalade à El Fasher et dans ses environs ».

Malheureusement, a déclaré M. Msuya, les deux parties ont ignoré cet appel et les combats se sont intensifiés la semaine dernière avec des bombardements « constants et intenses ».

« Des civils, en particulier des femmes et des enfants, ont été touchés, ainsi que des sites et des infrastructures civiles, notamment des hôpitaux et des camps de déplacés internes », a-t-elle déclaré. « Des trois principaux hôpitaux d’El Fasher, un seul fonctionne, même si ce n’est que partiellement, après une attaque qui a causé d’importants dégâts en août. »

En août, des experts internationaux ont confirmé qu’il y avait famine dans le camp de Zamzamqui abrite environ 500 000 personnes déplacées.

Msuya a déclaré que près de 1,7 million de personnes au Darfour Nord sont confrontées à une « insécurité alimentaire aiguë », ajoutant que 13 autres localités au Soudan ont été identifiées comme étant à risque de famine.

En février, Médecins sans frontières avait signalé qu’un enfant mourait toutes les deux heures dans le camp de Zamzam, a-t-elle ajouté. Les derniers contrôles effectués par l’organisation d’aide médicale et le ministère de la Santé entre le 1er et le 5 septembre indiquent que la situation s’aggrave.

« Environ 34 % des enfants souffrent de malnutrition, dont 10 % souffrent de malnutrition sévère », a déclaré Msuya.

Les livraisons d’aide ont été entravées par les combats et les inondations, mais Msuya a déclaré qu’à mesure que les eaux de crue se retireront dans les semaines à venir, l’ONU sera en mesure de commencer à acheminer de la nourriture et d’autres formes d’assistance à El Fasher et dans d’autres zones menacées de famine.

Le sous-secrétaire général par intérim aux affaires humanitaires a souligné que pour faire face à « la situation humanitaire atroce », il y a deux clés : désescalade des combats et une volonté des deux parties de faciliter l’accès à ceux qui en ont besoin.

« Ne soyez pas dupe : sans un accès sûr et prévisible et un approvisionnement régulier en nourriture et en fournitures humanitaires, nous assisterons à une augmentation spectaculaire de la mortalité – y compris chez les enfants – à Zamzam et dans d’autres zones autour d’El Fasher », a-t-elle déclaré.

« La même situation s’applique à l’ensemble du Soudan », a déclaré M. Msuya, en particulier à Khartoum, la capitale, et aux États voisins de Sennar et de Jazeera, dans le sud-est du Soudan, qui continuent d’être dévastés « par une violence incessante ».