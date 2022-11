Des combats féroces pour US House, le maire de Los Angeles en tête du scrutin en Californie

LOS ANGELES (AP) – Des candidats de toute la Californie ont frappé aux portes des électeurs et ont plaidé pour leur soutien lors de rassemblements lors d’une campagne électorale en fin d’heure lundi, dans l’espoir d’influencer le résultat des courses qui joueront dans le contrôle de la Chambre des États-Unis, déterminer le prochain maire de Los Angeles et tester l’emprise démocrate de longue date sur l’État le plus peuplé du pays.

La vice-présidente Kamala Harris a fait campagne au nom des candidats démocrates à l’Université de Californie à Los Angeles, où elle a cherché à inspirer la participation lors d’une année électorale de mi-mandat lorsque le parti à la Maison Blanche perd historiquement des sièges au Congrès.

La Californie a une série de courses au Congrès compétitives qui joueront dans le contrôle de la Chambre, les démocrates défendant leur fragile majorité. Harris a également présenté un argumentaire pour la candidate à la mairie de Los Angeles, Karen Bass, une membre du Congrès démocrate qui l’a rejointe sur scène et pourrait devenir la première femme et la deuxième personne noire à occuper le poste le plus élevé de la ville.

Alors que les républicains semblent sur le point de prendre le contrôle de la Chambre et peut-être du Sénat, Harris a mis en garde contre une menace persistante pour les droits reproductifs dans tout le pays, après que la Cour suprême a supprimé en juin les protections constitutionnelles des femmes contre l’avortement. Faisant écho au président Joe Biden, elle a également vanté les victoires législatives qui fourniront plus d’argent pour les projets d’eau et de transport, et a mis en garde contre les menaces pour la démocratie avec le pays politiquement divisé.

“Nous savons que les élections sont importantes et que les enjeux restent élevés”, a déclaré Harris, un ancien procureur général de Californie, à la foule en liesse. “Quand on se bat, on gagne.”

Il y a peu de suspense dans les courses de chapiteau sur le bulletin de vote : le gouverneur Gavin Newsom et le sénateur américain Alex Padilla, tous deux démocrates, sont fortement favorisés pour remporter de nouveaux mandats après avoir fait face à une opposition symbolique de la part de leurs rivaux républicains.

Mais avec Biden impopulaire à l’échelle nationale et les électeurs pessimistes quant à l’orientation de la nation et de l’économie, il y avait une chance pour des bouleversements à la Chambre même dans la Californie fortement démocratique, où le parti détient tous les bureaux de l’État et domine la législature et la délégation du Congrès.

On s’attendait à ce que la législature reste fermement entre les mains des démocrates et les démocrates ont été favorisés dans les concours pour les bureaux à l’échelle de l’État.

Le dernier républicain à avoir remporté une élection nationale en Californie remonte à 2006.

La menace de mauvais temps à travers la Californie a posé un défi possible aux républicains, qui devaient voir une forte participation le jour du scrutin dans les bureaux de vote après les attaques répétées et infondées de l’ancien président Donald Trump contre la sécurité des bulletins de vote par correspondance et l’intégrité des élections.

Le jour du scrutin pourrait également fournir des indices sur l’avenir de Newsom et de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi.

Ces derniers mois, Newsom a attisé les spéculations sur une éventuelle élection présidentielle si le président Joe Biden change de direction et ne brigue pas un second mandat. Le gouverneur est à la recherche d’une victoire décisive mardi, ce qui pourrait constituer un tremplin pour sa prochaine étape.

Il existe également des conjectures répandues sur l’avenir de Pelosi, 82 ans, si les démocrates perdent la Chambre. On s’attend à ce qu’elle soit facilement réélue dans son district de San Francisco, bien que certains pensent que ce pourrait être son dernier mandat. Elle s’est exprimée pour la première fois lundi sur l’agression de son mari au domicile familial de San Francisco.

Lors d’un rassemblement le week-end à Long Beach, Newsom a exhorté les démocrates à secouer le doute et la passivité et à se rendre aux urnes.

“Ne soyez pas pessimiste”, a déclaré Newsom. “Nous pouvons transformer ce pays.”

À Los Angeles, Bass et son rival Rick Caruso ont présenté leurs arguments de clôture, Bass rejoignant Harris au rassemblement de l’UCLA et Caruso poursuivant une tournée en bus dans les quartiers de la ville.

Avec l’hôtel de ville au milieu d’un scandale raciste qui a conduit à la démission de l’ancien président du conseil municipal et plus de 40 000 sans-abri dans les rues, Bass est le favori de l’establishment démocrate, tandis que le républicain devenu démocrate Caruso teste si la ville pourrait se tourner vers la droite politique et étendre le service de police.

“Est-ce que tout le monde va obtenir votre bulletin de vote?” Bass a demandé lors du rassemblement de l’UCLA, déclenchant un tonnerre d’acclamations. “Nous avons une crise dans notre ville.”

Les publicités tournaient sans arrêt à la télévision. Dans l’un, Bass apparaît avec l’ancien président Barack Obama. Un autre met en lumière la troisième course consécutive entre le représentant américain Mike Garcia contre le démocrate Christy Smith, dans un quartier au nord de Los Angeles.

Les quartiers de maisons compétitives sont plutôt rares dans la Californie fortement démocratique et nuisent à sa réputation nationale de bastion libéral. Mais des poches de force conservatrice subsistent, même si les démocrates détiennent un avantage décisif dans les inscriptions électorales – près de 2 contre 1 dans tout l’État.

Dans une course serrée dans un district ancré dans le comté d’Orange entre la représentante Michelle Steel, une immigrante sud-coréenne, et le démocrate Jay Chen, un réserviste de la marine et fils d’immigrants de Taïwan, Steel a passé la dernière journée complète de campagne à tendre la main à électeurs.

“Elle frappe aux portes, elle travaille les téléphones”, a déclaré le conseiller de campagne Lance Trover. Elle a publié des photos sur Twitter montrant ses visites à domicile avec Jessica Millan Patterson, présidente du GOP de l’État.

“Il est temps de maîtriser l’inflation, de sévir contre la criminalité et de baisser les prix de l’essence pour les familles de la classe ouvrière”, a écrit Steel.

Chen a posté une photo de lui dans une pièce bondée de bénévoles, se préparant pour une promenade dans l’enceinte. Il a exhorté les partisans à “s’inscrire pour un quart de plus” pour frapper aux portes du quartier.

La représentante démocrate en voie de disparition Katie Porter, qui est enfermée dans une course au sort avec le républicain Scott Baugh dans le comté d’Orange, a exhorté les partisans à voter.

“Nous pouvons gagner cela”, a-t-elle écrit sur Twitter. “Assurez-vous de rappeler à vos amis et voisins de faire entendre leur voix !”

Michael R. Blood, l’Associated Press