Des combats éclatent entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie au Haut-Karabagh

Commentez cette histoire Commentaire

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a déclaré mardi une campagne « antiterroriste » dans la région contestée du Haut-Karabakh sous contrôle arménien, alors que les médias arméniens ont rapporté des sirènes de raid aérien et des tirs de mortier dans la capitale régionale de Stepanakert. L’Azerbaïdjan et l’Arménie se sont affrontés à plusieurs reprises au sujet du Haut-Karabakh, qui est internationalement reconnu comme faisant partie de l’Azerbaïdjan mais largement peuplé d’Arméniens de souche et largement gouverné par la République non reconnue d’Artsakh.

Les deux pays ont mené deux guerres pour la région : une au début des années 1990, après la chute de l’Union soviétique, et une autre en 2020, lorsque l’Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, a repris les territoires frontaliers du Karabakh à l’Arménie, qui les détenait depuis 1994. Les six guerres ont eu lieu dans la région. Les hostilités qui ont duré une semaine ont pris fin après la signature d’une trêve négociée par le président russe Vladimir Poutine en novembre 2020, mais un accord de paix complet est resté difficile à obtenir.

Le conflit du Haut-Karabakh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, expliqué

Les tensions s’accentuent dans la région depuis des mois, depuis que les forces azerbaïdjanaises ont bloqué la seule route reliant le Haut-Karabakh à l’Arménie, appelée couloir de Latchine, provoquant des pénuries de nourriture, de médicaments et d’autres biens pour la population locale d’environ 120 000 personnes.

« Afin de réprimer les provocations à grande échelle dans la région économique du Karabakh, de désarmer et de retirer les formations des forces armées arméniennes de nos territoires (…) des mesures antiterroristes locales ont été lancées dans la région », a déclaré le ministère azerbaïdjanais de la Défense dans un communiqué. » déclaration, ajoutant que « les civils et les infrastructures civiles » ne sont pas visés.

L’Arménie a nié avoir des troupes dans la région, le ministère des Affaires étrangères affirmant que l’Azerbaïdjan « a déclenché une autre agression à grande échelle contre la population du Haut-Karabakh, dans le but de mener à bien sa politique de nettoyage ethnique ».

Les autorités locales du Karabakh ont accusé les forces azerbaïdjanaises d’avoir frappé des zones civiles mardi, affirmant qu’au moins deux personnes avaient été tuées et 11 blessées.

« L’attaque fait suite à 9 mois de blocage de l’accès au territoire, un blocus qui s’est aggravé depuis la mi-juin », a déclaré dans un tweet Laurence Broers, membre associée du programme Russie et Eurasie de Chatham House. « La population arménienne du Karabakh est physiquement affaiblie, la nourriture et les médicaments manquent et il y a une pénurie de carburant pour permettre aux ambulances de circuler sur le territoire. »

Analyse : Les Arméniens voient un nouveau génocide se dérouler. L’Azerbaïdjan voit de la propagande.

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a déclaré que le pays « n’entreprendra aucune action mal calculée, brusque et aventureuse » et qu’il envisageait de s’abstenir de s’engager dans les hostilités. Pendant ce temps, plusieurs centaines de manifestants ont afflué vers le centre d’Erevan, la capitale arménienne, exigeant que Pashinyan prenne des mesures plus décisives pour protéger les Arméniens de l’enclave.

L’armée azerbaïdjanaise a déclaré qu’avant les hostilités, elle avait averti la Russie, qui dispose d’un levier auprès des deux parties au conflit – une affirmation que Moscou a démentie.

L’Arménie dépend fortement de la Russie en matière de sécurité et les deux pays ont un pacte de défense, même s’il ne couvre pas le territoire du Haut-Karabakh. L’Arménie a une fois de plus appelé la Russie à l’aide, mais Moscou, distrait par sa guerre en Ukraine, est resté pour l’essentiel inactif tout au long du blocus et des tensions latentes qui ont menacé de relancer la guerre dans la région.

« La partie russe appelle les parties en conflit à mettre un terme à l’effusion de sang, à cesser immédiatement les hostilités et à revenir sur la voie d’un règlement politique et diplomatique », a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

La Russie a déployé environ 2 000 soldats comme forces de maintien de la paix le long du couloir de Lachin dans le cadre d’un mandat de cinq ans, mais malgré l’appel du ministère arménien des Affaires étrangères à ces troupes russes « de prendre des mesures claires et sans équivoque afin de mettre un terme à l’agression de l’Azerbaïdjan », elles sont il est peu probable qu’il intervienne.

« Tant que les soldats de la paix russes eux-mêmes ne sont pas menacés, ils n’ont pas le droit d’utiliser des armes », a déclaré Andrei Kartapolov, président de la commission de la défense de la chambre basse du parlement russe, la Douma d’Etat.

L’ambassadeur itinérant arménien Edmon Marukyan a exhorté Washington à intervenir, déclarant dans un tweet : « C’est maintenant au tour des États-Unis et de la communauté internationale de décider quelles mesures seront utilisées pour mettre fin à l’agression et à l’attaque militaire contre la population civile affamée du Haut-Karabakh. .»

Le Kremlin a répondu à ce commentaire en disant : « il ne devrait y avoir aucun retournement de situation ; il est nécessaire de déployer des efforts concrets basés sur le cadre juridique », et ajoutant qu’il est « préoccupé » par l’escalade et que les contacts entre Poutine et les dirigeants de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan sont en cours d’élaboration.

« Une question que beaucoup se poseront est le prix à payer pour l’acquiescement de la Russie », a déclaré Broers dans un autre tweet. « L’irritation de la Russie face aux plaintes de l’Arménie contre le Kremlin constitue également un contexte idéal pour une telle opération. »