L’Union nationale karen (KNU), qui a affronté les forces de sécurité du Myanmar depuis que le pays a obtenu son indépendance dans les années 1940, a remporté la victoire dans l’escarmouche contre un camp militaire, après avoir lancé un assaut sur l’avant-poste vers 5 heures du matin, heure locale.

Un responsable thaïlandais confirme que des coups de feu / combats ont été entendus autour du camp de l’autre côté de la rivière à Mae Sam Laep. Des militants m’ont dit que certaines personnes déplacées à Karen avaient de nouveau fui dans la jungle. On ne sait pas s’ils essaieront à nouveau de traverser la Thaïlande. https://t.co/3yCqZmN1LH – Siobhán Robbins Sky (@SiobhanRobbins) 27 avril 2021

Des incendies auraient été violents dans la zone autour de l’avant-poste. Les responsables thaïlandais ont confirmé que des combats avaient été entendus et que le port voisin avait été fermé en raison des affrontements, mais n’ont pas confirmé si les rebelles Karen étaient à l’origine de l’attaque.

Les autorités du Myanmar n’ont pas commenté la situation.

Vidéo de #Myanmar#militaire avant-poste attaqué / capturé par #ethnique groupe armé @knuhq 27 avril matin envoyé à moi par #Thaïlande villageois dans #MaeSamLaep juste à travers le Myanmar #Karen Etat. Depuis le 1 février #coup les militaires ont également attaqué des territoires ethniques #WhatsHappeningInMyanmarpic.twitter.com/YYaDzqGaKx – May Wong (@MayWongCNA) 27 avril 2021

Le porte-parole de la brigade 5 de la KNLA, Saw Kler Doh, a déclaré au centre d’information Karen que l’assaut de mardi était en réponse aux tirs militaires sur des bateaux passant le long de la rivière Salween.

Les rapports des médias birmans indiquent que l’armée a déjà commencé des frappes aériennes de représailles sur la région après l’attaque du groupe rebelle. On ne sait pas encore s’il y a eu des victimes ou des morts dans les combats de mardi.

Ce ne serait pas la première fois que le KNU réussit à vaincre les forces de sécurité et à envahir une installation militaire. En mars, le groupe s’est emparé d’un site à Thee Mu Hta dans l’État de Karen, tuant cinq soldats et en faisant huit prisonniers. En représailles, l’armée du Myanmar a lancé des frappes aériennes qui ont tué 14 civils et en blessé d’autres, selon Free Burma Rangers, un groupe humanitaire de la région.

La violence est devenue un phénomène quotidien au Myanmar, alors que les gens protestent contre la prise du pouvoir par l’armée lors du coup d’État du 1er février et la détention du chef civil Aung San Suu Kyi. Au moins 750 civils seraient morts depuis que la junte a pris le pouvoir, selon un groupe de surveillance dans le pays.

