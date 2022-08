Des combats éclatent au Tigré, mettant fin à un cessez-le-feu de plusieurs mois en Éthiopie

Le gouvernement et le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), qui s’étaient montrés prêts pour des pourparlers de paix au début de l’été, ont confirmé dans des déclarations séparées que les combats avaient repris. Chaque partie a accusé l’autre d’avoir lancé les attaques. Selon le TPLF, le gouvernement a lancé une « offensive de grande envergure » à partir de 5 heures du matin, après cinq jours de repositionnement de ses forces. Le gouvernement a répliqué que le TPLF avait ignoré les alternatives pacifiques et avait lancé une attaque qui “violait officiellement le cessez-le-feu”.

L’Éthiopie, qui est le deuxième pays le plus peuplé d’Afrique et a longtemps été présentée comme un phare de stabilité dans sa région, est ravagée depuis près de deux ans par la guerre civile. Le gouvernement a déclaré une trêve humanitaire en mars, permettant à davantage d’aide d’atteindre la région nord du Tigré, mais la situation des civils y reste désastreuse. Des milliers de personnes ont été tuées et des millions déplacées.

Un rapport publié ce mois-ci par le Programme alimentaire mondial a révélé que près de la moitié des 5,5 millions d’habitants du Tigré avaient un besoin “grave” de nourriture, les taux de malnutrition devant augmenter jusqu’à la récolte d’octobre. Le nombre de personnes ayant besoin d’aide alimentaire dans le Tigré et les régions voisines d’Afar et d’Amhara a augmenté de 44% depuis janvier, selon le rapport. Les services de communication et bancaires sont coupés dans le Tigré depuis plus d’un an et l’accès des journalistes est restreint, ce qui rend difficile l’évaluation de l’ampleur de la crise.