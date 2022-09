Les combats à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont tué une centaine de soldats mardi alors que les attaques des deux côtés alimentaient les craintes d’hostilités plus larges entre les adversaires de longue date.

L’Arménie a déclaré qu’au moins 49 de ses soldats avaient été tués ; L’Azerbaïdjan a déclaré en avoir perdu 50.

Les combats ont éclaté quelques minutes après minuit, les forces azerbaïdjanaises déclenchant un barrage d’artillerie et des attaques de drones dans de nombreuses sections du territoire arménien, selon le ministère arménien de la Défense. Il a indiqué que les bombardements étaient devenus moins intenses au cours de la journée, mais que les troupes azerbaïdjanaises tentaient d’avancer sur le territoire arménien.

Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a déclaré qu’il répondait à une “provocation à grande échelle” de l’Arménie lundi soir et mardi matin. Il a déclaré que les troupes arméniennes avaient posé des mines et tiré sur des positions militaires azerbaïdjanaises.

Cette image tirée d’une séquence YouTube publiée mardi par le ministère arménien de la Défense montre des militaires azerbaïdjanais traversant la frontière arméno-azerbaïdjanaise et s’approchant des positions arméniennes. (Ministère arménien de la Défense via AP)

Les deux pays sont enfermés dans un conflit vieux de plusieurs décennies sur le Haut-Karabakh, qui fait partie de l’Azerbaïdjan mais est sous le contrôle des forces de souche arménienne soutenues par l’Arménie depuis la fin d’une guerre séparatiste en 1994.

L’Azerbaïdjan a récupéré de larges pans du Haut-Karabakh lors d’une guerre de six semaines en 2020 qui a tué plus de 6 600 personnes et s’est terminée par un accord de paix négocié par la Russie. Moscou, qui a déployé environ 2 000 soldats dans la région pour servir de soldats de la paix dans le cadre de l’accord, a cherché à maintenir des liens amicaux avec les deux ex-nations soviétiques.

La communauté internationale a appelé au calme des deux côtés.

Moscou s’est engagé dans un exercice d’équilibre délicat, entretenant de solides liens économiques et sécuritaires avec l’Arménie, qui abrite une base militaire russe, tout en développant une coopération étroite avec l’Azerbaïdjan riche en pétrole.

Le ministère russe des Affaires étrangères a exhorté mardi les deux parties “à s’abstenir de toute nouvelle escalade et à faire preuve de retenue”.

“Retour à essayer de construire une paix”

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a appelé le président russe Vladimir Poutine et a ensuite eu des appels avec le président français Emmanuel Macron, le président du Conseil européen Charles Michel et le président iranien Ebrahim Raisi. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s’est entretenu par téléphone avec son homologue azerbaïdjanais, Jeyhun Bayramov.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est entretenu avec Pashinyan et le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev. Les États-Unis ont un envoyé spécial dans la région, a déclaré Blinken, “et j’espère que nous pourrons faire passer ce conflit du conflit à la table des négociations et revenir à essayer de construire une paix”.

S’exprimant au parlement tôt mardi, Pashinyan a accusé l’Azerbaïdjan d’avoir eu une position intransigeante lors des récents pourparlers négociés par l’Union européenne à Bruxelles.

L’Arménie a déclaré que les bombardements azerbaïdjanais de mardi avaient endommagé des infrastructures civiles et blessé un nombre indéterminé de personnes.

Sur Facebook, Aliyev a exprimé ses condoléances “aux familles et aux proches de nos militaires décédés le 13 septembre en empêchant les provocations à grande échelle commises par les forces armées arméniennes en direction des régions de Kalbajar, Lachin, Dashkasan et Zangilan en Azerbaïdjan”.

La Turquie, un allié de l’Azerbaïdjan, a également imputé la responsabilité de la violence à l’Arménie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exprimé son soutien à Aliyev et a déclaré dans un communiqué que la Turquie et l’Azerbaïdjan étaient « fraternels… dans tous les domaines ».

Des personnes soutenant l’Arménie manifestent contre le conflit militaire avec l’Azerbaïdjan au sujet de la région séparatiste du Haut-Karabakh, à Bruxelles, le 7 octobre 2020. (Yves Herman/Reuters)

Le gouverneur de la province de Gegharkunik, l’une des régions qui ont été bombardées par l’Azerbaïdjan, a déclaré qu’il y avait eu une accalmie de 40 minutes dans les combats, reflétant apparemment la tentative de Moscou de négocier une trêve, avant qu’ils ne reprennent plus tard. Le gouverneur, Karen Sarkisyan, a déclaré que quatre soldats arméniens dans sa région avaient été tués et 43 autres blessés par les bombardements.

Le gouvernement arménien a déclaré qu’il demanderait officiellement de l’aide à la Russie dans le cadre d’un traité d’amitié entre les pays, et ferait également appel aux Nations Unies et à l’Organisation du traité de sécurité collective, une alliance de sécurité dominée par Moscou des nations ex-soviétiques.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, s’est abstenu de commenter la demande de l’Arménie, mais a déclaré lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes que Poutine « mettait tout en œuvre pour aider à désamorcer les tensions ».