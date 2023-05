Des colons juifs érigent une école religieuse dans un avant-poste évacué de Cisjordanie après la levée de l’interdiction par Israël

TEL AVIV, Israël (AP) – Des colons juifs en Cisjordanie occupée ont déclaré lundi avoir érigé une école religieuse dans un avant-poste démantelé après que le gouvernement israélien a levé l’interdiction des colonies dans plusieurs zones évacuées du nord du territoire.

Lundi également, un militant palestinien est mort après avoir été abattu par des soldats israéliens dans la ville cisjordanienne de Jénine, ont déclaré des responsables de la santé palestiniens, la dernière effusion de sang d’une vague de violence.

L’école a été construite dimanche à Homesh, l’un des quatre avant-postes de Cisjordanie évacués dans le cadre du retrait israélien de la bande de Gaza en 2005. En mars, le gouvernement d’extrême droite israélien a abrogé une loi de 2005 qui évacuait les quatre avant-postes et interdisait aux Israéliens de rentrer dans les zones.

Les groupes anti-colonisation affirment que davantage de construction de colonies dans ces zones assombrit davantage tout espoir d’un État palestinien contigu et indépendant. Les États-Unis, l’allié le plus proche d’Israël, ont également déclaré qu’ils étaient « profondément troublés » par les projets israéliens de relance de l’avant-poste.

Une vidéo sur les réseaux sociaux montrait des chefs de colons inaugurant l’école religieuse, une structure à un étage, avec une prière et disant qu’ils espéraient également reconstruire les autres colonies évacuées.

Homesh a été au centre des efforts des colons pour renforcer l’emprise d’Israël sur le nord de la Cisjordanie. Les colons ont longtemps maintenu une présence dans l’avant-poste malgré la loi de 2005, installant des tentes et d’autres structures sur les fondations d’anciennes maisons. L’armée a parfois démoli ces structures, mais elle a largement ignoré l’existence des colons à l’avant-poste, qui a été construit sur des terres palestiniennes privées.

Le gouvernement israélien a fait de la construction de colonies l’une de ses principales priorités. La coalition au pouvoir, dirigée par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, est composée de partisans ultranationalistes des colons, dont le ministre des Finances Bezalel Smotrich, qui a également une certaine autorité sur les colonies de Cisjordanie. La radio de l’armée israélienne a rapporté que le séminaire religieux de Homesh avait été construit avec l’approbation de Smotrich et du ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, mais qu’il avait contourné le processus régulier d’approbation de construction en Cisjordanie.

Les membres du gouvernement ont loué la nouvelle construction. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, membre clé du gouvernement et lui-même colon, a déclaré que c’était « un moment historique passionnant ».

L’armée a déclaré qu’elle opérait conformément aux décisions du gouvernement. Une porte-parole de Gallant n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les intentions d’Israël à Homesh et les trois autres colonies démantelées en 2005 ont suscité des reproches répétés de la part de Washington, qui s’est dit « profondément troublé » par les mesures de réinstallation de la région. La plupart de la communauté internationale considère les colonies israéliennes, qui abritent 700 000 personnes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, comme illégales et comme des obstacles à la paix.

La construction à Homesh intervient à un moment de violence croissante entre Israël et les Palestiniens en Cisjordanie, dont une grande partie est concentrée dans la partie nord du territoire.

À Jénine, un foyer majeur de violence au cours de l’année dernière, le ministère palestinien de la Santé a déclaré que les forces israéliennes avaient tué Ashraf Mohammed Ibrahim, 37 ans. L’armée israélienne a déclaré que les forces lors d’un raid d’arrestation ont essuyé des tirs nourris et ont riposté. Ibrahim, un officier des forces de sécurité palestiniennes, a été identifié comme membre des Brigades des martyrs d’Al Aqsa, un groupe militant vaguement lié au parti Fatah du président Mahmoud Abbas.

L’intensification des combats au cours de l’année dernière entre Israël et les Palestiniens en Cisjordanie a entraîné la période de violence la plus meurtrière entre les parties depuis des années dans ce territoire. Pendant ce temps, quelque 260 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens. Israël affirme que la plupart étaient des militants, mais des jeunes lanceurs de pierres et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.

Les attaques palestiniennes contre les Israéliens ont fait 50 morts depuis début 2022.

Israël a capturé la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Les Palestiniens recherchent ces territoires pour l’État qu’ils espèrent.

Tia Goldenberg, l’Associated Press