Des colons israéliens prennent d’assaut le complexe de la mosquée Al-Aqsa le cinquième jour de Souccot | Conflit israélo-palestinien Actualités

Des dizaines de colons israéliens ont pénétré de force dans le complexe de la mosquée Al-Aqsa, à Jérusalem-Est occupée, pour marquer le cinquième jour de Souccot, selon le département islamique du Waqf.

Depuis dimanche, des milliers de colons effectuent des visites provocatrices du complexe de la mosquée suite aux appels de groupes juifs ultranationalistes.

Selon la loi juive, il est interdit aux Juifs d’entrer dans l’enceinte de la mosquée Al Aqsa, également connue sous le nom de Mont du Temple, en raison de la nature sacrée du site.

Souccot est une fête d’une semaine qui commence le 29 septembre et se poursuivra jusqu’à vendredi.

Des colons israéliens ont pris d’assaut le complexe mercredi en groupes par la porte al-Mughrabi, près du mur Occidental, près de la mosquée Al-Aqsa, et ont tenté d’accomplir des « rituels talmudiques », selon un responsable du Waqf.

La police a imposé des restrictions d’âge et empêché les jeunes Palestiniens d’entrer dans la mosquée lors des incursions, ont déclaré des témoins à l’agence de presse Anadolu.

L’armée israélienne a forcé les Palestiniens à fermer leurs magasins dans la vieille ville pour permettre aux prières juives d’avoir lieu. L’agence de presse palestinienne Wafa a rapporté que les forces israéliennes ont empêché un certain nombre d’employés du Waqf d’entrer dans le lieu saint islamique dans la matinée.

Arrestations pour crachats

Pendant ce temps, la police israélienne a arrêté mercredi cinq personnes soupçonnées d’avoir craché sur des chrétiens ou des églises de la vieille ville de Jérusalem et a formé une équipe d’enquête spéciale pour traiter les plaintes croissantes concernant des gestes hostiles contre les chrétiens.

« Malheureusement, nous sommes témoins de la poursuite des actes de haine honteux envers les chrétiens dans la vieille ville de Jérusalem, principalement à travers les crachats des extrémistes », a déclaré mercredi le commandant du district de Jérusalem, Doron Turgeman.

Aucun détail n’a été fourni sur l’identité des personnes interpellées.

Les membres de la petite communauté chrétienne de la région ont déclaré qu’ils étaient confrontés à un harcèlement et à des intimidations croissants de la part des ultranationalistes juifs, en particulier depuis que le gouvernement d’extrême droite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a pris ses fonctions à la fin de l’année dernière.

Les arrestations de mercredi ont eu lieu alors que la ville se préparait pour sa marche annuelle à Jérusalem, un événement qui attire habituellement des foules immenses, dont des milliers de pèlerins chrétiens.

La scène de crachat, capturée lundi par un journaliste du journal israélien de gauche Haaretz, montre un groupe de pèlerins étrangers commençant leur procession à travers le labyrinthe calcaire de la vieille ville de Jérusalem-Est occupée, qui abrite le lieu le plus sacré du judaïsme, le troisième -le sanctuaire le plus saint de l’Islam et les principaux sites chrétiens.

Élevant une croix de bois géante, les hommes et les femmes ont retracé le chemin de la vieille ville qu’ils croient que Jésus-Christ a emprunté avant sa crucifixion. En chemin, des Juifs ultra-orthodoxes vêtus de costumes sombres et de chapeaux noirs à larges bords se pressaient devant les pèlerins dans des ruelles étroites, leurs feuilles de palmier rituelles pour la fête juive d’une semaine de Souccot à la main.

Alors qu’ils passaient devant eux, au moins sept Juifs ultra-orthodoxes ont craché par terre à côté du groupe de touristes chrétiens.

L’incident, que la communauté chrétienne minoritaire de la ville a déploré comme le dernier d’une vague alarmante d’attaques à motivation religieuse, a suscité une indignation rare de la part de Netanyahu et d’autres hauts responsables mardi.

Rob Reynolds d’Al Jazeera, en reportage depuis la vieille ville de Jérusalem-Est occupée, a déclaré que l’incident « fait suite à un incident survenu plus tôt cette année, il y a quelques semaines, où d’autres cassettes vidéo montraient des gens crachant sur des religieuses grecques orthodoxes à l’extérieur d’un lieu ». de culte, une église.

« Le gouvernement israélien, y compris le Premier ministre Benjamin Netanyahu et d’autres responsables, ont rapidement condamné les crachats, affirmant qu’ils n’avaient pas leur place en Israël. Cependant, d’autres personnalités du mouvement ultranationaliste israélien ont déclaré que cracher sur les chrétiens est une tradition juive légitime avec une longue histoire », a déclaré Reynolds.

Depuis que le gouvernement israélien le plus conservateur de l’histoire est arrivé au pouvoir à la fin de l’année dernière, les inquiétudes se sont accrues parmi les dirigeants religieux – y compris l’influent patriarche latin nommé par le Vatican – concernant le harcèlement croissant de la communauté chrétienne vieille de 2 000 ans.

Environ 15 000 chrétiens vivent aujourd’hui à Jérusalem.