Des colons israéliens attaquent des Palestiniens à travers la Cisjordanie

JÉRUSALEM – Un Palestinien a été tué près d’une colonie en Cisjordanie dans la nuit de samedi, et des colons israéliens ont mené des dizaines d’attaques ciblant des Palestiniens dans tout le territoire occupé, selon des médias et des responsables palestiniens, alors que la violence ne montrait aucun signe de ralentissement à la veille de un voyage dans la région par le plus haut diplomate américain.

L’armée israélienne a déclaré que le Palestinien tué samedi soir a été vu à l’extérieur de Kdumim, une colonie du nord de la Cisjordanie, “armé d’une arme de poing… et a été neutralisé par l’équipe de sécurité civile de la communauté”. Wafa, l’agence de presse officielle palestinienne, a identifié l’homme comme étant Karam Ali Salman, 18 ans, un habitant du village de Qusin, près de la ville de Naplouse, au nord de la Cisjordanie. Le rapport indique qu’il a été tué par balle par un colon israélien armé dans des circonstances qui restent “confuses”.

Wafa a déclaré qu’au moins 144 attaques de colons israéliens – certains incidents mineurs de jets de pierres, d’autres beaucoup plus violents – ont été signalées samedi à travers la Cisjordanie, le territoire occupé que les Palestiniens envisagent comme faisant partie de leur futur État. Pendant ce temps, les autorités israéliennes ont commencé dimanche à démolir des maisons palestiniennes en représailles à la fusillade de la synagogue de vendredi et ont promis une expansion des colonies de Cisjordanie, ce qui pourrait encore envenimer une situation déjà instable.

A Masafer Yatta, dans le sud, des colons ont agressé un Palestinien ; dans deux villages proches de Ramallah, des assaillants masqués ont incendié une maison et une voiture et jeté des pierres ; à Naplouse, les colons ont déraciné près de 200 arbres.

À l’extérieur du village septentrional d’Akraba, des dizaines de colons ont établi un nouvel avant-poste non autorisé. Ils ont attaqué les propriétaires fonciers palestiniens qui sont arrivés sur les lieux, puis ont blessé un médecin venu les aider, selon Yesh Din, un groupe israélien de défense des droits de l’homme. L’armée israélienne n’est pas intervenue, a ajouté le rapport.

Il y a eu une « augmentation sans précédent de la fréquence des attaques terroristes contre les citoyens palestiniens et leurs biens », a déclaré Ghassan Daghlas, un responsable palestinien.

Tôt dimanche, les forces de sécurité israéliennes ont bloqué l’accès à la maison familiale du tireur palestinien qui a tué sept personnes devant une synagogue à Jérusalem-Est vendredi soir, scellant portes et fenêtres. Les autorités ont promis que la maison serait bientôt démolie.

Le tireur, qui a été tué sur les lieux, a été identifié comme étant Khairi Alqam, 21 ans. Alqam a été nommé d’après son grand-père, qui a été mortellement poignardé en 1998, prétendument par un agresseur juif qui a été arrêté mais jamais inculpé du crime, a rapporté le site d’information israélien Ynet.

Le 27 janvier, un tireur palestinien a tué au moins sept personnes, dont des enfants, lors de la prière du soir dans une synagogue de Jérusalem-Est. (Vidéo : The Washington Post, Photo : ATEF SAFADI/EPA-EFE/Shutterstock/The Washington Post)

Alors que les forces de sécurité israéliennes montaient la garde dimanche devant la maison de quatre étages, qui abritait plusieurs générations de sa famille, des voisins se sont rassemblés. Un homme, Abu Jamal, un électricien de 50 ans, s’est demandé à haute voix comment les Israéliens déplaceraient des bulldozers dans la région pour démolir une si grande structure.

Abu Jamal a déclaré que l’atmosphère dans les quartiers palestiniens de Jérusalem-Est était incendiaire. « Ce nouveau gouvernement est un gouvernement radical », a-t-il déclaré. “Ils continueront à mettre de plus en plus de pression sur nous – jusqu’à ce que nous explosions.” Il fit un bruit sec et montra sa tête.

Lors d’une réunion d’urgence du cabinet samedi soir, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré : « Notre réponse sera forte, rapide et précise. Quiconque essaie de nous faire du mal, nous lui ferons du mal ainsi qu’à quiconque les aide.

Bien que la police israélienne pense qu’Alqam a agi seul, elle a arrêté au moins 42 personnes en lien avec la fusillade, y compris des membres de sa famille immédiate. Les forces de sécurité se sont déployées dans Jérusalem-Est et en Cisjordanie.

Une vague de tirs visant des Israéliens met la région en état d’alerte maximale

Samedi, une autre attaque a eu lieu contre une colonie israélienne à Jérusalem-Est juste à l’extérieur des murs de la vieille ville, lorsqu’un Palestinien de 13 ans d’un quartier voisin a tiré et blessé deux Israéliens. Le garçon a été appréhendé par un civil armé sur les lieux, selon la police israélienne.

Le nouveau gouvernement de Netanyahu est le plus à droite de l’histoire d’Israël, une alliance d’activistes colons, de conservateurs religieux et de nationalistes purs et durs qui disent que les actions passées pour contrer la violence palestinienne n’ont pas été assez dures.

Après la fusillade à l’extérieur de la synagogue, les autorités israéliennes ont annoncé de nouvelles propositions antiterroristes et un assouplissement des restrictions sur la possession d’armes à feu par les civils – s’arrêtant avant d’ordonner des frappes militaires de représailles.

Lors d’une réunion gouvernementale dimanche, le ministre d’extrême droite de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a exigé qu’en échange des sept morts vendredi, le gouvernement autorise, dans les sept jours, sept colonies illégales en Cisjordanie, selon la Douzième chaîne israélienne.

La dernière explosion de violence a commencé jeudi lors d’un raid israélien tôt le matin sur le camp de réfugiés de Jénine, l’opération la plus meurtrière en deux décennies, ont déclaré des responsables palestiniens. Un autre Palestinien, Omar Tareq Saadi, 24 ans, est décédé dimanche des suites de blessures subies lors du raid, portant le bilan à 10 morts.

Les raids israéliens en Cisjordanie se sont considérablement intensifiés au cours de l’année écoulée, faisant de 2022 la plus meurtrière pour les Palestiniens depuis que les Nations Unies ont commencé à suivre systématiquement les décès en 2005. Au moins 30 Palestiniens ont déjà été tués cette année, selon le ministère palestinien de la Santé.

La violence coïncide avec des visites préétablies dans la région par des responsables américains, qui avertissent depuis des semaines d’une escalade du conflit israélo-palestinien. La visite prévue lundi et mardi du secrétaire d’État Antony Blinken comprendra des réunions avec Netanyahu en Israël et le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas en Cisjordanie, a indiqué le département d’État.

Les responsables de l’administration américaine se sont efforcés de trouver un moyen d’éviter de traiter directement avec des ministres israéliens d’extrême droite, dont Ben Gvir – qui a été condamné à plusieurs reprises pour incitation à la haine anti-arabe et qui est passé des marges politiques au ministre de la Sécurité nationale avec des promesses de appliquer la peine de mort pour les terroristes palestiniens et permettre aux soldats israéliens de tirer sur des Palestiniens lanceurs de pierres.

Netanyahu a assuré aux États-Unis qu’il freinerait l’extrême droite. A-t-il déjà perdu le contrôle ?

Dimanche, les forces israéliennes ont démoli une maison dans le quartier de Jabal al-Mukaber à Jérusalem-Est, construite par Rateb Matar, un ouvrier du bâtiment de 49 ans qui a déclaré n’avoir aucun lien avec les récentes violences. Il est engagé dans une bataille juridique avec la municipalité de Jérusalem depuis 2017, accumulant des milliers de dollars d’amendes et de frais pour construction illégale.

“Selon la ville, nous sommes tous ici illégalement, toutes les maisons”, a-t-il déclaré. Matar a déclaré qu’il pensait que sa maison avait été démolie pour que Ben Gvir puisse montrer à ses partisans qu’il faisait quelque chose.

« C’est tout lui. Il a donné l’ordre. Il a signé le papier. Il voulait ça à la télé », a affirmé Matar.

Tard samedi, une petite foule de manifestants israéliens s’est rassemblée près d’une intersection menant à un quartier palestinien de Jérusalem-Est. L’un des jeunes hommes a déclaré qu’il voulait « faire savoir aux terroristes que nous sommes ici ».

Alors qu’ils commençaient à encercler une voiture, la police a crié au conducteur, qui semblait être un Palestinien, de remonter sa vitre et de continuer à avancer. La police a ensuite repoussé la foule en frappant sur le véhicule. Un homme portait une pancarte, en hébreu, disant : « Vengeance !

Ayreh Blumberg, 66 ans, un plombier de la colonie voisine de Ma’ale Adumim qui a participé à la manifestation, a déclaré que toute personne soutenant les assaillants palestiniens, y compris les membres de sa famille, devrait être expulsée.

“Je pense qu’ils devraient recevoir un billet aller simple hors d’Israël”, a-t-il déclaré.

Parmi les victimes de la fusillade de vendredi près de la synagogue se trouvait Asher Natan, 14 ans, qui a été enterré samedi soir sur le mont des Oliviers à Jérusalem.

Un couple marié d’une quarantaine d’années, Eli et Natalie Mizrahi, ont également été tués. Ils ont été enterrés côte à côte dimanche matin dans un cimetière au sommet d’une colline dans la ville israélienne de Beit Shemesh.

Lors des funérailles, plusieurs personnes en deuil ont déclaré que leur mort faisait partie d’un plan divin plus vaste pour Israël. Une personne en deuil a lu des Écritures et a déclaré que « bien sûr, quiconque a été assassiné au nom de Dieu, et absolument s’il a été assassiné par des Palestiniens, c’est au nom de Dieu, alors il y a un but dans cette terrible tragédie ».

“Le terroriste est venu à la synagogue en sachant qu’il tuerait des juifs uniquement parce qu’ils étaient juifs”, a déclaré le ministre israélien de l’Economie, Nir Barkat.

Il a été interrompu par la sœur d’Eli Mizrahi, qui a crié : « Sortez d’ici. Vous parlez comme ça parce qu’il y a des médias ici. Vous faites un show !”