Des colons israéliens armés attaquent une ville palestinienne en représailles

Un grand groupe de colons israéliens a attaqué une ville palestinienne en Cisjordanie occupée, incendiant des maisons, des voitures et des champs dans un saccage de vengeance qui a fait un mort palestinien par balle et 10 autres blessés, selon des témoins et des responsables palestiniens.

Parmi les centaines de colons qui ont fait irruption dans la ville de Turmus Ayya, au nord de Ramallah, mercredi, bon nombre étaient armés.

Mais le mort, Omar Abu Katan, 27 ans, a été abattu par des soldats israéliens qui sont entrés après les colons, ont indiqué des médecins palestiniens. Selon un responsable de l’Autorité palestinienne, Ghassan Daghlas, les 10 blessés ont été touchés par des balles réelles, certaines tirées par des soldats et d’autres par des colons. Environ 30 maisons et plus de 40 voitures ont été incendiées, a-t-il dit.

Plus tard mercredi, trois Palestiniens ont été tués lorsqu’un drone israélien a pris pour cible une voiture dans le nord de la Cisjordanie. L’attaque de fin de soirée a marqué une escalade dans la campagne d’Israël contre les militants présumés dans la région.

L’identité des personnes à l’intérieur de la voiture n’était pas connue dans l’immédiat. Mais l’armée a déclaré avoir « identifié une cellule terroriste à l’intérieur d’un véhicule suspect » responsable d’un certain nombre d’attaques récentes contre des colonies juives.

L’attaque des colons a renforcé les questions des groupes de défense des droits qui accusent l’armée d’entretenir une relation chaleureuse avec les colons au point de faire peu pour remplir son obligation juridique internationale de protéger les civils.

Mohammed Awad, 26 ans, un habitant de Turmus Ayya, a déclaré que les gens avaient dû faire face aux tirs des colons et de l’armée. « J’ai sauvé cinq personnes de mes propres mains. Ils ont été abattus à balles réelles », a-t-il déclaré. « C’est Armageddon à Turmus Ayya. Les voitures sont en feu, les villas et les champs sont en feu. Quelqu’un doit les arrêter. Personne ne nous aide. »

L’assaut de Turmus Ayya faisait partie d’une journée d’attaques de colons dans le nord de la Cisjordanie en représailles au meurtre par des hommes armés du Hamas mardi de quatre colons dans un restaurant et une station-service à l’extérieur de la colonie d’Eli.

Selon Yesh Din, qui surveille la violence des colons, huit Palestiniens ont été blessés dans certaines des autres attaques qui ont eu lieu à Luban Sharqiya, Qablan, Huwwara, Baytin, Zaatra Junction et Yizhar Junction. Les médias israéliens ont rapporté que ceux qui ont agressé Turmus Ayya l’ont fait après les funérailles de Nachman Morodov, l’un des colons tués dans la ville voisine d’Eli.

L’Associated Press a cité le résident de Turmus Ayya, Mohammed Suleiman, accusant l’armée, disant que les soldats ont tourné leurs armes contre les Palestiniens au lieu d’arrêter les colons qui incendiaient tout sur leur passage. « C’était terrifiant. Nous venons de voir des foules dans les rues, masquées, armées », a-t-il déclaré.

Auparavant, Benjamin Netanyahu et les hauts ministres avaient approuvé des plans pour 1 000 nouveaux logements à Eli, dans ce que les responsables ont qualifié de réponse à l’attaque de mardi.

Des personnes en deuil aux funérailles du Palestinien Omar Qateen, 27 ans, qui a été tué lors d’un raid de colons. Photographie : APAImages/Shutterstock

Alors que l’armée israélienne renforçait ses troupes avant une éventuelle opération, à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, Sadeel Naghneghia, 15 ans, a été inhumée après avoir succombé à ses blessures et est devenue la septième Palestinienne à mourir après une armée israélienne. incursion de lundi qui a fait plus de 90 autres Palestiniens et sept soldats israéliens blessés.

Il s’agit de l’un des pires spasmes de violence dans une escalade qui a commencé au début de l’année dernière avec une série d’attaques palestiniennes contre des cibles israéliennes qui ont conduit l’armée israélienne à lancer « l’opération Briser la vague », des raids fréquents qui ont fait de lourdes pertes palestiniennes alors que n’ayant pas réussi à dissuader les attaques, principalement en Cisjordanie, contre des cibles militaires et des colons.

L’armée a déclaré dans un communiqué que « les forces de sécurité sont entrées dans la ville pour éteindre les incendies, prévenir les affrontements et recueillir des preuves. Les civils israéliens ont quitté la ville et la police a ouvert une enquête.

Il n’y avait pas de mot immédiat d’arrestations.

Le gouvernement le plus à droite de l’histoire d’Israël va de l’avant avec des activités de colonisation illégales et des plans d’infrastructure massifs et semble déterminé à faire du territoire occupé pendant la guerre de 1967 une partie intégrante d’Israël. De nombreux Palestiniens craignent qu’Israël ait l’intention de les expulser de la zone envisagée, selon la rhétorique de la communauté internationale, comme le cœur d’un futur État palestinien.

Les colons ont également frappé mardi soir dans le village de Luban Sharqiya près d’Eli. « Ils ont vandalisé toutes les maisons et tous les magasins qu’ils ont pu trouver », a déclaré le conseiller local Filastiin Nubbani. « Ils ont brûlé des voitures devant des maisons et de nombreux champs de blé. » Elle a déclaré que deux personnes avaient été blessées par balle.

« Ça ne s’améliorera pas, ça ne fera qu’empirer. Rien ne nous protège. »

L’assaut de Turmus Ayya a évoqué les souvenirs d’une attaque massive de colons en février à Huwara près de Naplouse. Gadi Gvaryahu, chef du groupe israélien dovish Tag Meir, a déclaré que le gouvernement et l’armée portaient la responsabilité de l’assaut de Turmus Ayya.

« Les choses ne font que se répéter. Il était tout à fait clair qu’il y aurait vengeance. Le gouvernement et l’armée ne font pas le travail. Nous sommes responsables de la protection de la population dans ces zones. C’est notre responsabilité.

Reportage supplémentaire de Sufian Taha