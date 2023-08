Des collègues se rallient à la famille d’un homme de Calgary qui a perdu sa maison à Maui

Tim Larson a passé 16 heures angoissantes à attendre des nouvelles sur le statut de sa famille vivant en première ligne de l’incendie dévastateur de Maui cette semaine.

Larson a grandi à Lahaina à Maui mais vit et travaille à Calgary. Sa femme est hôtesse de l’air de la ville où il travaille à l’aéroport international YYC de Calgary.

Leurs enfants sont actuellement à Maui, passant l’été avec leurs grands-parents.

« J’ai reçu un texto à 4h00 de mon fils, qui a 10 ans, disant ‘Papa aide il y a un incendie' », a déclaré Larson. « J’ai immédiatement regardé sur Facebook pour voir ce qui se passait. Je l’ai appelé immédiatement et j’ai essayé de le calmer.





Larson a déclaré que ses enfants se trouvaient dans une zone en dehors de la zone d’incendie.

Mais sa mère, sa grand-mère et ses sœurs étaient en plein milieu, à Lahaina.

Il ne reste plus rien de leurs maisons et tous leurs biens à l’intérieur.

« Les maisons dans lesquelles nous avons grandi sont complètement démolies », a-t-il déclaré. « Nous avons pratiquement eu ces maisons à travers cinq générations de familles qui ont toutes vécu là-bas. »

« C’est très déchirant, surtout de voir ces souvenirs disparaître. »

12 Une statue debout après les incendies de Lahaina.

Courtoisie : Tim Larson

22 La famille de Tim Larson avait des maisons générationnelles à Lahaina, jusqu’à ce que les incendies de forêt brûlent. Larson a déclaré que sa famille avait pu s’échapper.

Courtoisie : Tim Larson



Évadez-vous d’Hawaï

De nombreux touristes tentaient encore d’échapper à la dévastation vendredi.

Paul McGreevy de Calgary et sa famille sont enfin sur le chemin du retour après l’annulation de leur vol en raison de l’incendie.

« Il y a beaucoup de visages fatigués… et il y a des gens qui dorment ici depuis deux jours à l’extérieur de l’aéroport dans des zones herbeuses, à qui on a donné des couvertures et des collations. La restitution des voitures de location est un véritable chaos. Il y a des voitures partout qui ne sont même pas là où elles sont censées être déposées », a-t-il déclaré.

Les McGreevy étaient en route pour déjeuner à Lahaina lors de ce qui devait être leur dernier jour à Hawaï. Ils avaient été sur une autre île et n’avaient aucune idée de la gravité de la situation sur l’île de Maui.





« Le neuvième était mon anniversaire, alors quand vous vous réveillez avec un ordre d’évacuation, vous pensez que vous allez avoir un dernier jour et aller dans ce bon restaurant. Et c’était juste de la folie », a-t-il déclaré

« Les choses que vous entendez et les gens dont nous avons parlé aussi, c’est fou. Absolument fou », a-t-il déclaré.

McGreevy a déclaré avoir rencontré un couple de personnes âgées qui dormait dans un parc parce que leur hôtel se trouvait dans la zone des incendies.

Les McGreevy se sentent exceptionnellement reconnaissants d’être sortis de la zone quand ils l’ont fait, quelques heures seulement avant que Lahaina ne soit consumée par les flammes. Ils ont également réussi à trouver un logement par pure chance après l’annulation de leur vol de retour.





McGreevy a déclaré que ce n’était qu’un petit inconvénient pour eux, mais leur cœur est avec les personnes qui ont perdu leur maison et leurs proches.

« C’est vraiment triste ici », a déclaré McGreevy. «Mais je dois dire que les gouvernements municipaux locaux, l’aide, le soutien – c’est tellement inspirant ce qu’ils ont fait.

« Ici, les habitants se sont regroupés. Leur réaction immédiate a été : « Arrêtez le feu, aidez les gens. Il n’y a pas de fête de la pitié, pas de « Malheur à nous » – c’est ce que nous avons vu de toute façon. »

Les collègues de Larson à Calgary ont créé une page gofundme pour sa famille à Hawaï. Il prévoit de s’y rendre s’il le peut encore la semaine prochaine pour récupérer ses enfants et aider sa famille dévastée.

Alors que la maison dans laquelle il a grandi a disparu, il est reconnaissant que les personnes les plus importantes qui y vivaient soient toujours là.