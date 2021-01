Des journalistes d’horizons divers se sont tous tournés vers les médias sociaux pour pleurer le légendaire diffuseur Larry King, décédé à l’âge de 87 ans.

La nouvelle du décès de King semble avoir affecté à peu près tous ceux qui travaillent dans les médias, à la fois libéraux et conservateurs. Même Piers Morgan – qui se disputait publiquement avec King après avoir brièvement remplacé son émission de longue date « Larry King Live » – a tweeté à propos de l’hôte légendaire, faisant bien sûr référence aux différences qu’il avait avec son « héros. »

«Larry King était l’un de mes héros jusqu’à ce que nous nous disputions après que je l’ai remplacé à CNN et il a dit que mon émission était ‘comme regarder votre belle-mère traverser une falaise dans votre nouvelle Bentley. (Il s’est marié 8 fois, donc une belle-mère experte) Mais c’était un diffuseur brillant et un intervieweur de télévision magistral ». Piers Morgan a tweeté à la suite du décès de King.

«Une histoire amusante sur Larry King. Il y a environ dix ans, je me suis assis derrière lui lors d’un match des Dodgers. Ma mère n’avait aucune idée de qui il était, mais il adorait son baseball. Le mec était à la fin des années 70 et applaudissait comme un petit enfant. David Hookstead, du Daily Caller, a écrit sur King. «C’est le genre de passion que le monde pourrait utiliser un peu plus.»

Je viens d’entendre la terrible nouvelle de Larry King. Il m’a tellement appris. C’était un vrai mensch. Il m’a probablement même appris ce mot.

D’anciens collègues de CNN ont également partagé leurs condoléances.

Beaucoup ont également partagé des moments préférés des interviews de King au fil des ans, de lui chanter avec Marlon Brando à se faire rôtir par le comédien Jerry Seinfeld.

King est décédé au centre médical Cedars-Sinai samedi matin. Des rapports plus tôt en janvier suggéraient qu’il avait été admis à l’hôpital dans un état grave.

En plus de son programme légendaire «Larry King Live», King a fait de nombreuses apparitions au cinéma et à la télévision et a animé des émissions pour des réseaux comme Hulu. Il a également présenté la série «Politicking» de RT America.

