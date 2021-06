Des collègues donnent des reins à leurs maris

ATLANTA – Les petites discussions dans la salle de bain du bureau peuvent être gênantes, mais la conversation entre deux collègues dans la salle de bain de leur bureau a fini par sauver deux vies.

Susan Ellis et Tia Wimbush ont travaillé ensemble pendant des années au service informatique de Children’s Healthcare d’Atlanta. Leurs deux maris ont souffert d’insuffisance rénale à peu près au même moment et tous deux ont eu besoin d’une greffe de rein.

C’était une conversation aléatoire dans la salle de bain à l’automne 2019 lorsqu’ils ont réalisé quelque chose d’incroyable sur la situation de l’autre.

« Nous nous lavons les mains et nous avons commencé à discuter de l’endroit où mon mari et moi en étions dans le processus d’évaluation de la greffe », se souvient Wimbush. « Nous avons commencé à parler des groupes sanguins et Susan a mentionné que son mari, Lance, était O négatif et c’était comme si une ampoule s’était allumée dans ma tête. »

Wimbush est du groupe sanguin O. Le mari d’Ellis avait besoin d’un rein d’une personne du groupe sanguin O.

Ellis a révélé qu’elle était du groupe sanguin A. Le mari de Wimbush avait besoin d’un rein d’une personne du groupe sanguin A.

