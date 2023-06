Des collègues demandent justice pour un écologiste tué près de Mexico

Des universitaires et des collègues ont demandé jeudi une enquête sur le meurtre du chercheur et écologiste mexicain Álvaro Arvizu, qui a été tué avec une hache ou une hache de guerre au début du mois.

Des collègues ont déclaré que le meurtre semblait être une représailles au travail d’Arvizu pour la défense des forêts et des ressources en eau dans les montagnes qui entourent Mexico.

Les rapports officiels ont initialement suggéré qu’il avait été tué lors d’un vol le 13 juin dans un centre éducatif environnemental où il travaillait près du volcan Iztaccihuatl, qui n’est pas loin du plus célèbre volcan Popocatépetl.

Pedro Moctezuma, le fondateur du centre de recherche et d’éducation environnementale où travaillait Arvizu, a contesté cette idée.

« Nous sommes certains qu’il s’agissait d’une attaque planifiée et préméditée », a déclaré Moctezuma, qui est maintenant chercheur à l’Université métropolitaine autonome, une institution publique qui finance le centre.

Deux des collègues d’Arvizu ont été roués de coups lors de l’incident. Un responsable de l’État a déclaré que les trois assaillants voulaient de l’argent et des armes et ont pris un fusil de petit calibre qu’Arvizu utilisait pour tuer des spermophiles.

Mais des collègues contestent l’idée qu’il s’agissait d’un vol, notant que du matériel scientifique précieux n’a pas été emporté. Le centre a déjà subi des vols, mais des collègues ont déclaré que cela n’expliquerait pas la nature sanguinaire de l’attaque.

Le centre dispense des cours sur le compostage et d’autres techniques agricoles, mais il s’implique également dans la lutte contre l’utilisation excessive de l’eau et l’extraction du bois. Ses lignes téléphoniques et électriques ont été coupées juste avant l’attaque.

Un jour avant la mort d’Arvizu, un autre écologiste qui dirigeait un centre similaire à proximité a également été tué. Ce militant, Cuauhtémoc Márquez, apiculteur, avait également participé à des campagnes contre la pollution et l’extraction de l’eau et avait déclaré avoir reçu des menaces.

Le responsable de l’État a déclaré que Márquez avait été abattu lors d’une tentative de vol le 12 juin près de son domicile.

Les deux meurtres étaient les derniers d’une série de meurtres et de disparitions qui ont fait du Mexique l’endroit le plus meurtrier au monde pour les militants de l’environnement et de la défense des terres. Selon un rapport de 2022 du groupe non gouvernemental Global Witness, le Mexique a vu 54 militants tués en 2021, le nombre le plus élevé au monde.