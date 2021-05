Il y a peu de choses aussi rapidement et avec humour mais aussi déprimantes révélatrices que lorsque Addison Smith de Campus Reform présente une caméra et une idée à des étudiants américains pour découvrir comment nos jeunes sont enseignés et élevés.

Si jamais vous vous sentez optimiste quant à l’avenir, attrapez-en un et cela s’éclaircira tout de suite. Cette fois, les étudiants devant la caméra réveillés par des ordures signent une fausse pétition pour se débarrasser de la journée consacrée à la mémoire de ceux qui sont morts au service de leur pays. Ils veulent l’abolir et ne pensent pas que cela devrait « être une chose que nous célébrons. dans les mots d’un idiot évident, à cause de « l’impérialisme ».

« Je ne pense pas que le Memorial Day devrait être une chose que nous célébrons… J’ai l’impression que c’est une célébration de l’impérialisme et du colonialisme américains », a déclaré le pothead.

Sérieusement, regarde ça.

De la réforme du campus :

« Je ne pensais pas vraiment de cette façon jusqu’à ce que je sois à l’université, et j’ai suivi des cours d’études sur les femmes et le genre, et cela m’a mis sur cette voie où je me dis : « Ouais, genre, putain les États-Unis ‘ » Lorsque Smith lui a demandé s’il soutiendrait une abolition totale de l’armée américaine, il a rapidement répondu « oui s’il vous plaît ».

Tu vois ce que je veux dire? L’optimisme guéri.