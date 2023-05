Des collégiens licenciés pour avoir inclus leurs pronoms dans des e-mails

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Des anciens élèves critiquent une petite université chrétienne de New York pour avoir licencié deux employés qui ont refusé de supprimer les pronoms de genre de leurs signatures électroniques.

En avril, Raegan Zelaya et Shua Wilmot, directeurs des résidences universitaires de l’Université Houghton, ont été licenciés de leurs fonctions après avoir mis « elle/elle » et « il/lui » dans leurs signatures.

Dans une lettre de licenciement largement diffusée pour Mme Zelaya, l’école a écrit qu’elle l’avait licenciée peu avant la fin du semestre « en raison de votre refus de supprimer les pronoms dans votre signature électronique » et parce qu’elle a critiqué la décision dans le journal étudiant.

Un porte-parole de l’université, qui est affiliée à la branche conservatrice de l’Église méthodiste, a déclaré Le New York Times Vendredi, l’école « n’a jamais mis fin à une relation de travail basée uniquement sur l’utilisation de pronoms dans les signatures de courrier électronique du personnel ».

« Au cours des dernières années, nous avons exigé que tout élément étranger soit supprimé des signatures de courrier électronique, y compris les citations des Écritures », a déclaré le porte-parole.

Les anciens directeurs de résidence, dont aucun n’est transgenre, ont déclaré que leur décision de mettre les pronoms dans leur biographie était à la fois un geste d’inclusivité et parce que les gens n’étaient souvent pas en mesure de distinguer leur sexe à partir de leurs prénoms par e-mail. .

M. Wilmot a défendu sa décision dans un Facebook poste le mois dernier.

« Je voudrais juste exprimer à quel point je suis profondément reconnaissant d’avoir suffisamment de privilèges pour défendre la vérité et la justice au détriment d’un travail », a-t-il écrit. « Si l’un d’entre vous se trouve dans une position où vous pensez que votre employeur vous demande de faire quelque chose d’injuste ou contraire à l’éthique, veuillez me contacter, ainsi que d’autres, pour des encouragements et de l’autonomisation. »

Une lettre ouverte d’avril d’anciens élèves de l’Université Houghton, avec près de 600 signatures, a critiqué les licenciements dans le cadre de ce qu’ils considéraient comme un virage plus large à l’école contre le multiculturalisme, soulignant la récente fermeture d’un centre étudiant multiculturel.

« Notre préoccupation générale est que ces changements récents démontrent une tendance inquiétante de la part de l’administration actuelle à ne pas respecter le fait que les chrétiens fidèles et actifs ont raisonnablement une gamme de points de vue théologiques et éthiques, et à son tour, à ne pas permettre un véritable dialogue sur ces points de vue divergents. De cette façon, Houghton n’est pas à la hauteur de ses propres idéaux », ont déclaré les anciens. écrit.

Dans un réponse plus tôt ce mois-ci, du président de l’université Wayne D. Lewis, Jr, le responsable a défendu la fermeture du centre étudiant pour des raisons budgétaires et n’a pas explicitement mentionné les licenciements.

« Alors que nous exigeons que tous les employés de Houghton soient des chrétiens actifs, nos employés viennent d’un éventail de traditions chrétiennes », lit-on dans la lettre. « Cependant, nous exigeons comme condition d’emploi que tous les employés respectent les positions, la doctrine et les croyances de l’université. Cependant, Houghton privilégie sans vergogne une vision du monde chrétienne orthodoxe, enracinée dans la tradition théologique wesleyenne. Au moment de leur nomination et de nouveau chaque année, chaque employé de Houghton affirme sa compréhension et son accord à ces engagements. »