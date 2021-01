L’Association allemande des coiffeurs a demandé à la Fédération allemande de football (DFB) pourquoi les footballeurs du pays se sont rendus sur le terrain avec de nouvelles coupes de cheveux au milieu du verrouillage national.

Les salons de coiffure à travers l’Allemagne ont été contraints de fermer pour empêcher la propagation du coronavirus depuis le 16 décembre et l’Association des coiffeurs a demandé à la FA allemande de « faire preuve de solidarité dans des moments comme ceux-ci et de donner l’exemple contre le travail non déclaré ».

« C’est avec une grande stupéfaction que nous avons remarqué qu’au cours des derniers jours de match de Bundesliga, une grande majorité des footballeurs professionnels sont allés sur le terrain avec de nouvelles coupes de cheveux », a écrit l’association dans une lettre ouverte à la DFB.

Ils ont suggéré que les coiffures exposées en Bundesliga « ne peuvent être coupées que par un coiffeur professionnel avec un équipement professionnel ».

Les images télévisées, ont-ils soutenu, étaient loin d’être utiles pour la branche durement touchée par la pandémie.

« Les stars du football fraîchement coupées ont mis toute une branche sous pression », ajoute le communiqué. «De nombreux coiffeurs sont menacés dans leur existence.

« Le mécontentement à l’égard des meilleurs professionnels du football de haut niveau augmente. Ils conduisent les clients à appeler et à demander du travail en parallèle et à enfreindre les réglementations corona comme des visites à domicile. »

La lettre, adressée au président allemand de la FA Fritz Keller, a noté que « c’est un grand privilège pour la Bundesliga de pouvoir jouer à travers la pandémie », et a exhorté la DFB à faire preuve de solidarité et à donner l’exemple dans la lutte contre « les noirs la main d’oeuvre. »