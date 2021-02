Des cœurs ramenés à la vie par une machine révolutionnaire donnée aux enfants en première mondiale

Jacob Simmonds, cardiologue consultant et médecin transplanteur à Gosh, a salué l’importance du programme.

Il a déclaré: «Au début de 2020, nous avions plus d’enfants à Gosh sur la liste de transplantation que je n’avais jamais vu au cours de mes 16 années de travail à l’hôpital.

«Chaque jour qu’un enfant attend, il y a une plus grande probabilité qu’il tombe trop malade, même pour une transplantation, ou pire.

«Bien que les progrès de la médecine aient progressé, pour certains enfants souffrant d’insuffisance cardiaque, un don d’organe est vraiment leur seul espoir.

Le programme cardiaque DCD a ouvert plus de possibilités de don, doublant essentiellement le nombre de greffes effectuées à Gosh chez les patients éligibles pesant plus de 44 lb (20 kg), a-t-il déclaré.

«Cela change la donne et des travaux sont déjà en cours pour rendre la technique adaptée à nos patients beaucoup plus jeunes et plus petits.

«En fin de compte, cependant, cela dépend toujours des familles qui ont des conversations autour de leurs souhaits de don d’organes, et bien sûr, le courage d’envisager de faire ce cadeau précieux et salvateur à un moment de tragédie inimaginable.

La première patiente à recevoir un cœur DCD grâce au partenariat était Anna Hadley, 15 ans.

Anna a été diagnostiquée avec une cardiomyopathie restrictive après s’être effondrée pendant un cours d’EP deux mois plus tôt.

Cette maladie rare signifiait que les muscles des cavités inférieures de son cœur – les ventricules – devenaient raides et ne pouvaient pas se remplir de sang correctement, ce qui affectait le flux sanguin vers le reste de son corps et son cœur.

Après une évaluation à Gosh, la famille a appris que la meilleure chance d’Anna de se rétablir était une transplantation cardiaque.

Son père, Andrew, a déclaré: «Après avoir pesé les risques et les avantages potentiels de la transplantation cardiaque DCD avec une greffe plus conventionnelle, nous avons réalisé qu’il n’y avait qu’un seul choix, et nous sommes ravis de l’avoir fait.

« Cinq jours après la greffe, Anna marchait dans les couloirs, bavardant et levant les pieds sur le personnel. C’était incroyable. »

Dans toute la Grande-Bretagne, il y a une pénurie de donneurs appropriés, ce qui signifie que le nombre d’enfants qui bénéficieraient d’une transplantation d’organes dépasse le nombre d’organes disponibles.

Les enfants sont confrontés à des temps d’attente plus longs que la moyenne en raison de la difficulté à trouver la bonne correspondance et du fait que le taux de consentement pour le don d’organes pédiatriques est bien inférieur à la moyenne nationale des adultes.

Marius Berman, chirurgien consultant en transplantation cardiothoracique à l’hôpital Royal Papworth, a déclaré: «Personne d’autre dans le monde ne fait actuellement cela.

«Cela a été un incroyable effort d’équipe multi-institutionnel et multidisciplinaire pour rendre cela possible, impliquant tout le monde, des infirmières spécialisées en don et prélèvement d’organes, des coordonnateurs de transplantation, des médecins et des chirurgiens.

« Surtout, rien de tout cela ne serait possible sans la générosité de chaque donateur et de leurs familles. »