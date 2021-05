Des coéquipiers aident un étudiant souffrant d’un cancer à la ligne d’arrivée pendant la course aux États-Unis

Gagner est important, mais pas sur l’humanité. Il en va de même pour un groupe de filles qui tenaient l’humanité au-dessus de la victoire et ont aidé leur coéquipière à se remettre d’un cancer à franchir la ligne d’arrivée dans une course d’athlétisme dans le quartier de la capitale à New York. La vidéo partagée sur Twitter brise Internet et fait fondre les cœurs.

Le clip a été posté par le pseudo Twitter du lycée Shenendehowa et montre trois filles du lycée tenant la main de leur coéquipière Yeva Klingbeil, l’aidant à terminer le relais 4X1. Une fois arrivés à la ligne d’arrivée, ils ont été accueillis par d’énormes applaudissements et acclamations de la foule. Plusieurs étudiants ont couru pour les féliciter. En publiant la vidéo, l’école a apprécié l’attitude de ne jamais dire de Yeva et son esprit indomptable.

Plus tard, la vidéo a également été partagée par l’ancien basketteur professionnel américain Rex Chapman.

La vidéo originale a recueilli plus de 2 vues lakh et 28000 likes. Les internautes ont été émus par l’acte réconfortant des étudiants et l’ont qualifié d’inspirant.

L’un des utilisateurs a écrit qu’il s’agissait d’une «leçon de vie dont beaucoup ont besoin. Cela et travailler dans le secteur des services. »Un autre a mentionné que c’était« un bel hommage affectueux à un coéquipier ». Les gens ont apprécié les enfants pour leur compréhension de l’esprit sportif et de l’humanité.

Selon un rapport sur wgna.com, Yeva, athlète senior à Shen, faisait partie de l’équipe de cross-country de l’école. Elle a reçu un diagnostic de cancer de la mâchoire en 2019 et a beaucoup lutté pour surmonter la maladie. C’était la dernière saison de rencontres à domicile pour l’équipe des filles du lycée et Yeva était également invitée. Comme elle avait des traitements le matin, il lui était même difficile d’avaler et de respirer par elle-même, sans parler de terminer la course. Elle était fatiguée et épuisée. Mais elle a rassemblé le courage et la puissance avec l’aide de ses coéquipiers, elle a terminé la course.

