Des cocktails élevés rendus accessibles et très buvables dans le quartier de la brasserie de Kelowna – Kelowna Capital News

Une idée unique, un partenaire de soutien, du gin et du sirop simple sont les ingrédients de base qui font de Born to Shake, la toute nouvelle entreprise de cocktails de Kelowna, un succès.

L’entreprise de boissons à faire soi-même a gagné en popularité au cours des blocages COVID, lorsque les gens cherchaient une activité tout en s’abritant sur place.

Nicole Barron, testeuse de goût professionnelle, directrice et copropriétaire de l’entreprise, a déclaré qu’au départ, les verrouillages COVID étaient inquiétants car la société venait d’être constituée peu de temps avant l’entrée en vigueur des verrouillages.

Alors qu’ils étaient momentanément découragés, Barron et son partenaire Shane Labis, shaker en chef, copropriétaire et fondateur de Born to Shake, ont vite compris que “la consommation d’alcool ne va pas baisser”.

Born to Shake a commencé comme un traiteur de boissons personnalisé axé sur les événements, spécialisé dans les événements tels que les mariages et les cours de cocktails, mais a pivoté pour suivre les temps difficiles.

Ils ont commencé à organiser des cours virtuels de préparation de cocktails, à dialoguer avec leurs clients sur les réseaux sociaux et à vendre leurs kits de cocktails en ligne, qui étaient généralement réservés à la vente après un cours en personne.

Les kits comprennent des sirops de spécialité faits maison, des fruits déshydratés, du jus, une base de soda comme la bière au gingembre, des instructions et tout ce qui est nécessaire pour préparer leurs boissons colorées, à l’exception de l’alcool.

Leur devise est “des cocktails élevés, rendus accessibles”.

Born to Shake fabrique toutes ses propres fournitures, y compris le sirop, le jus, les amers et les rimmers.

Ils sont des pros pour combiner les saveurs et faire des créations personnalisées pour les boissons de mariage ou pour s’adapter à l’ambiance d’un événement.

Vous avez peut-être déjà goûté à une création Born to Shake, car leurs mélanges sont utilisés dans des endroits autour de Kelowna comme BnA, Jacks et RedBird.

Tous leurs produits sont disponibles en ligne ou à la nouvelle vitrine Born to Shake dans le quartier de la brasserie, au 1448 Aspen Court, Kelowna.

