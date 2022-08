Des cochons toujours en liberté à Wayne – Shaw Local

Malgré les efforts pour les attraper, un groupe de porcs reste en liberté dans la région de Wayne.

“Un piège vivant a été installé dans la région”, a déclaré jeudi le chef de la police de Wayne, Tim Roberts, dans un e-mail. «Nous continuons à recevoir des observations et des tentatives ont été faites pour les enfermer dans une zone clôturée sans succès. Un groupe plus important de personnes est en cours de constitution pour être disponible afin qu’elles puissent être guidées vers un enclos.

Les quatre cochons sont en liberté depuis plus d’une semaine. Ils avaient d’abord été vus autour de la partie ouest de Army Trail Road, d’environ Robin Lane à Fox Glen Drive. Roberts espère toujours que les cochons pourront être attrapés le plus tôt possible.

“Nous sommes toujours convaincus que nous pourrons les rattraper en temps voulu”, a-t-il déclaré.

Kelly Owens, fondatrice/présidente de Wayne Équitation Mains & Sabots, Sauvetage & Réhabilitation, s’est joint aux efforts pour capturer les cochons. Hands & Hooves est situé sur Army Trail Road, à proximité de l’endroit où les cochons ont été vus.

“Quelqu’un m’a appelé et m’a dit que ces cochons étaient juste au coin de la rue”, a déclaré Owens vendredi dernier. «Je suis également un enquêteur humanitaire au ministère de l’Agriculture, donc je reçois beaucoup d’appels concernant des animaux en liberté. Mon travail maintenant consiste simplement à essayer de les attraper, ce qui va s’avérer difficile car ils ne semblent pas faire très confiance aux gens.

L’une des raisons pour lesquelles il a été difficile de les attraper est qu’ils sont rapides.

“Ils peuvent décoller et courir comme un chien”, a déclaré Owens.

Elle a également contacté l’organisation à but non lucratif Sauvetage de porc de Chicagoland. Si les porcs sont attrapés et que le propriétaire vient les réclamer, ils seront rendus s’il est prouvé qu’ils viennent d’un bon foyer, a déclaré Owens.

Si cela ne se produisait pas, Chicagoland Pig Rescue prendrait possession des porcs, a-t-elle déclaré.

“Et puis ils les mettaient dans une famille d’accueil et les faisaient adopter”, a déclaré Owens. “Mais nous devons d’abord les attraper.”