Des cochons ramenés à la vie après que leur cœur s’est arrêté dans une percée «incroyablement significative»

Les PIGS ont été en partie ramenés à la vie une heure après que leur cœur s’est arrêté lors d’une percée «incroyablement significative».

Selon les experts, la technique pourrait révolutionner la transplantation en donnant aux médecins plus de temps pour prélever des organes.

Et cela pourrait aider à ramener les personnes décédées des suites d’une noyade ou d’un arrêt cardiaque – mais certains médecins ont soulevé des préoccupations éthiques à ce sujet.

La technique OrganEx, rapportée dans Nature, impliquait des chercheurs de Yale pompant un cocktail de sang synthétique et de médicaments sur des porcs morts depuis une heure.

Six heures plus tard, les organes, dont le cœur, étaient en partie réanimés.

Le Dr Sam Parnia, de la Grossman School of Medicine de l’Université de New York, a déclaré: “Il s’agit d’une étude vraiment remarquable et incroyablement significative.”

Un porte-parole du NHS Blood and Transplant a déclaré que la recherche avait « des applications potentiellement de grande envergure ».

Mais le Dr Anders Sandberg, de l’Université d’Oxford, a déclaré: “Il y a un risque que cela empêche principalement les gens de mourir plutôt que de les faire récupérer.”