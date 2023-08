Des clips de Jawan volés et divulgués en ligne, Red Chillies Entertainment de Shah Rukh Khan porte plainte

Quelques extraits de Jawan de Shah Rukh Khan ont été volés et divulgués en ligne, ont affirmé les créateurs dans un FIR.

Certains extraits du prochain film de Shah Rukh Khan, Jawan, auraient été volés aux réalisateurs et divulgués en ligne. La société de production du film, Red Chillies Entertainment, a déposé jeudi un FIR au poste de police de Santacruz dans cette affaire, affirmant que leur droit d’auteur avait été violé dans l’acte.

Comme l’a rapporté le Free Press Journal, un FIR a été déposé par Red Chillies, la société de Shah Rukh au poste de police de Santacruz à Mumbai le 10 août en vertu de la loi sur les technologies de l’information. Le rapport indique que les producteurs ont identifié cinq poignées Twitter qui ont partagé les clips divulgués de Jawan et leur ont également envoyé des avis juridiques. L’une des poignées aurait, semble-t-il, accusé réception de l’avis.

C’est la troisième fois qu’un clip ou encore de Jawan est divulgué en ligne. Il y a quelques mois, une séquence d’action au ralenti de Shah Rukh Khan combattant dans le film a été divulguée sur divers forums de médias sociaux. À l’époque aussi, Red Chillies avait demandé au tribunal de retirer les clips.

« C’est le cas du demandeur (Red Chillies) que ces clips vidéo divulgués ne sont rien d’autre qu’une violation claire des droits d’auteur / droits de propriété intellectuelle du demandeur qui causent des dommages et des pertes au demandeur. Les clips vidéo divulgués révèlent ensemble le look des acteurs dudit film, ainsi que la musique, qui sont généralement divulgués à des moments stratégiques dans le cadre de la stratégie marketing soigneusement organisée d’un film « , a déclaré le tribunal. a été dit.

Plus tard, quelques photos et vidéos du look chauve de Shah Rukh Khan du film ont également été divulguées, avant d’être retirées à nouveau. Finalement, la prévue du film a donné un aperçu détaillé de cette tenue de Shah Rukh.

Jawan, réalisé par le cinéaste tamoul Atlee, met également en vedette Nayanthara et Vijay Sethupathi, ainsi que Deepika Padukone dans une apparition spéciale. Le film comprendrait également un caméo de Thalapathy Vijay, qui a réalisé trois films avec le réalisateur. Jawan est sorti à travers l’Inde le 7 septembre.