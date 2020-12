La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été comme jamais auparavant, mais il y avait encore beaucoup d’accords conclus, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

TOP STORY: Des clins d’œil prêts à quitter les Spurs?

Milieu de terrain de Tottenham Hotspur Harry fait un clin d’œil pourrait quitter le club pendant le mercato de janvier, selon le Mirror.

Jose Mourinho n’a pas été en mesure de trouver une place cohérente dans le onze de départ pour Winks ces dernières semaines, et par conséquent, il pourrait décider de chercher ailleurs afin d’essayer de conserver sa place dans la configuration anglaise à l’approche de l’Europe de l’été prochain. Championnat.

Le manager de l’Angleterre, Gareth Southgate, indiquant clairement que les joueurs doivent rester dans le mélange avec leur club pour mériter une place dans l’équipe des Trois Lions, Winks pourrait bien mettre fin à son mandat avec les Spurs.

Harry Winks pourrait-il quitter Tottenham en janvier? Chloe Knott – Danehouse / Getty Images)

Zidane confiant pour son séjour à Madrid

Le manager du Real Madrid, Zinedine Zidane, a déclaré qu’il pensait avoir le soutien du conseil d’administration du club, rapporte Sky Sports.

Il y a eu de plus en plus de spéculations sur l’avenir du Français au Santiago Bernabeu, mais lors d’une conférence de presse vendredi, Zidane a eu ce qui suit lorsqu’il a été interrogé sur ce que les prochaines semaines et mois pourraient lui réserver.

« Oui, j’ai le soutien total du club », a-t-il déclaré, au mépris de la négativité entourant son statut.

Longstaff se prépare pour la sortie de Newcastle

Newcastle United Sean Longstaff utilisera son nouveau super-agent pour essayer d’orchestrer un éloignement des Magpies, écrit le Daily Mail.

Longstaff a signé un accord avec Pini Zahavi, dans l’espoir qu’il sera l’homme qui donnera à Longstaff la décision qu’il désire. Son contrat à St.James ‘Park court jusqu’en 2022 et il ne serait pas intéressé à rester à Tyneside, une poignée de clubs étant intéressés à acquérir ses services.

Tap-ins

– Le manager de Southampton, Ralph Hasenhuttl, a exhorté l’attaquant Danny Ings signer un nouveau contrat à long terme avec le club, selon Sky Sports. Lors d’une récente interview, le patron a déclaré que Ings – qui devrait entrer dans les 18 derniers mois de son contrat – devrait éviter de « jeter quelque chose de spécial » et s’engager à rester avec les Saints.

– MLSsoccer.com rapporte que les Timbers de Portland enverront un défenseur Julio Cascante à Austin FC en échange de 250 000 $ d’allocation. Après avoir fait 48 apparitions pour Portland depuis son arrivée en 2018, le joueur de 27 ans est maintenant prêt à relever un nouveau défi avec l’un des nouveaux clubs les plus intrigants de la Major League Soccer.