Des cliniques ukrainiennes touchées par une frappe meurtrière de missiles russes

Au moins une personne a été tuée et 15 autres blessées vendredi dans l’attaque d’un missile russe contre une clinique de la ville de Dnipro, dans l’est de l’Ukraine, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

Il a dénoncé l’attaque comme un crime contre l’humanité, et le ministère ukrainien de la Défense l’a qualifiée de crime de guerre grave en vertu des Conventions de Genève, qui établissent comment les soldats et les civils doivent être traités en temps de guerre.

Des séquences vidéo montraient un bâtiment dévasté d’où s’échappait de la fumée. Une grande partie de l’étage supérieur de ce qui semblait être un immeuble de trois étages avait été gravement endommagé, tout comme les voitures garées à proximité.

« Un autre [Russian] attaque au missile, un autre crime contre l’humanité », a écrit Zelenskyy sur Twitter. « Les bâtiments d’une clinique psychologique et d’une clinique vétérinaire dans la ville de Dnipro ont été détruits. A ce jour, une personne a été tuée et 15 autres blessées. »

La Russie a démenti les accusations répétées selon lesquelles ses soldats auraient commis des crimes de guerre en Ukraine.

Des responsables ukrainiens ont déclaré plus tôt vendredi que les défenses aériennes avaient abattu 10 missiles et plus de 20 drones lancés par la Russie lors d’attaques nocturnes contre la capitale Kiev, Dnipro et les régions orientales.

En outre, un missile russe S-300 a frappé un barrage dans le district de Karlivka, dans la province de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, plaçant les colonies voisines sous la menace de graves inondations.

Reuters n’a pas été en mesure de vérifier les informations.

La Russie, qui a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine il y a 15 mois, n’a pas immédiatement commenté les frappes aériennes signalées, mais a déclaré que l’Ukraine avait frappé deux régions du sud de la Russie avec une roquette et un drone.

Le conflit pourrait durer des « décennies », selon Medvedev

Dmitri Medvedev, l’ancien président russe qui est maintenant vice-président du Conseil de sécurité du Kremlin, a déclaré vendredi que les négociations pour mettre fin à la guerre étaient impossibles tant que Zelensky, soutenu par l’Occident, était au pouvoir.

« Ce conflit va durer très longtemps. Des décennies, probablement. C’est une nouvelle réalité », a déclaré Medvedev, cité par les agences de presse russes.

Il a déclaré que la Russie ne pouvait faire confiance à aucune trêve avec les dirigeants actuels de Kiev, car le conflit éclaterait simplement à nouveau et la nature même du gouvernement ukrainien actuel devrait être détruite.

Un policier se reflète dans un miroir sur un mur d’une maison d’habitation endommagée par une partie d’un missile lors de frappes de missiles et de drones russes, dans la capitale ukrainienne Kiev, vendredi. (Valentyn Ogirenko/Reuters)

Les négociations, a déclaré Medvedev, avec « le clown Zelenskyy » étaient impossibles.

« Tout se termine toujours par des négociations, et c’est inévitable, mais tant que ces gens seront au pouvoir, la situation de la Russie ne changera pas en termes de négociations. »

Des centaines de milliers de personnes sont mortes et beaucoup d’autres ont été grièvement blessées dans le conflit, dont les racines remontent à 2014 après le renversement d’un président pro-russe lors du soulèvement populaire de Maïdan en Ukraine, la Russie a annexé la péninsule de Crimée et des séparatistes soutenus par la Russie ont saisi des pans entiers de l’est de l’Ukraine.

La Russie stockera des armes nucléaires en Biélorussie

Medvedev a également averti que l’Occident sous-estimait sérieusement le risque d’une guerre nucléaire contre l’Ukraine, avertissant que la Russie lancerait une frappe préventive si l’Ukraine obtenait des armes nucléaires.

La Russie, qui possède le plus grand arsenal nucléaire du monde, a accusé à plusieurs reprises l’Occident de mener une guerre par procuration avec la Russie au sujet de l’Ukraine qui pourrait dégénérer en un conflit beaucoup plus important.

« Il existe des lois de la guerre irréversibles. S’il s’agit d’armes nucléaires, il devra y avoir une frappe préventive », a déclaré Medvedev.

« Les Anglo-Saxons ne s’en rendent pas bien compte et croient qu’on n’en arrivera pas là », a-t-il poursuivi. « Ça le sera sous certaines conditions. »

Dans cette photo tirée d’une vidéo et publiée jeudi par le service de presse du ministère russe de la Défense, un soldat de l’armée russe tire un système de missile antichar vers une position ukrainienne dans un lieu non divulgué. (Service de presse du ministère russe de la Défense/Associated Press)

L’Occident dit qu’il veut aider l’Ukraine à gagner son conflit avec la Russie, et les puissances occidentales ont fourni de grandes quantités d’armes et de munitions modernes à Kiev. Mais le président américain Joe Biden a averti qu’une confrontation directe entre l’alliance de l’OTAN soutenue par les États-Unis et la Russie entraînerait une guerre mondiale.

La Russie affirme que Washington ne lui permettrait jamais d’armer un pays frontalier des États-Unis, et le Kremlin affirme que l’Occident mène déjà essentiellement une guerre non déclarée avec la Russie.

Jeudi, la Russie a avancé sur son plan de déploiement d’armes nucléaires tactiques chez son voisin et allié proche, la Biélorussie, en signant un accord sur le stockage des ogives.

« Le mouvement des armes nucléaires a déjà commencé », a déclaré le président biélorusse Alexandre Loukachenko aux journalistes à Moscou, où il participait à des entretiens avec d’autres dirigeants d’anciens États soviétiques.

Le département d’État américain a dénoncé le plan de déploiement, mais a déclaré que Washington n’avait pas l’intention de modifier sa position sur les armes nucléaires stratégiques et qu’il n’avait vu aucun signe que la Russie se préparait à utiliser une arme nucléaire.

« C’est le dernier exemple de comportement irresponsable que nous ayons vu de la part de la Russie », a déclaré le porte-parole du département d’Etat américain Matthew Miller.

Il s’agirait du premier déploiement de telles bombes par le Kremlin en dehors de la Russie depuis la chute de l’Union soviétique en 1991.