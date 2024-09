Des cliniques de vaccination antirabique à faible coût seront bientôt ouvertes dans le comté de Simcoe

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UNITÉ DE SANTÉ DU DISTRICT DE SIMCOE MUSKOKA

Les vétérinaires du comté de Simcoe proposent plusieurs cliniques de vaccination contre la rage à faible coût pour aider les propriétaires d’animaux de compagnie à protéger leurs chiens et chats, âgés de trois mois et plus, contre la rage, une maladie évitable mais potentiellement mortelle.

La rage se transmet par morsure ou griffure d’animaux infectés et constitue un risque pour les animaux domestiques et les humains. Ces cliniques offrent aux propriétaires d’animaux de compagnie un moyen abordable de s’assurer que leurs animaux sont vaccinés et en sécurité.

Des cliniques de dépistage de la rage à faible coût sont offertes chaque année par des vétérinaires locaux qui donnent généreusement de leur temps pour participer au programme et gérer les cliniques. La première clinique aura lieu le dimanche 29 septembre à Tottenham, et d’autres cliniques auront lieu à Barrie, Collingwood, Oro-Medonte et Penetanguishene jusqu’au 26 octobre. Le calendrier des cliniques est indiqué sur le site Web du bureau de santé à l’adresse suivante : smdhu.org/RabiesClinics.

« Le 5 septembre, le premier cas de rage contracté chez l’humain en Ontario depuis plus de 50 ans a été signalé », a déclaré le Dr Charles Gardner, médecin hygiéniste au Bureau de santé du district de Simcoe Muskoka. « On soupçonne que le cas a été contracté par contact direct avec une chauve-souris. Bien que ce cas se soit produit à l’extérieur de Simcoe-Muskoka et que les cas humains soient extrêmement rares, il est important de se rappeler que la rage est présente chez les chauves-souris et les animaux sauvages comme les ratons laveurs, les renards et les mouffettes qui vivent dans nos collectivités et aux alentours. Ces animaux peuvent transmettre la maladie à nos animaux de compagnie, qui peuvent ensuite nous la transmettre. Il est donc essentiel que les chats et les chiens, même ceux qui sont à l’intérieur, soient vaccinés contre la rage. C’est la meilleure façon de les protéger, ainsi que les membres humains de votre famille. »

Les vaccins d’un an et de trois ans sont proposés dans les cliniques, en fonction du statut vaccinal de l’animal. Les propriétaires d’animaux doivent consulter leur vétérinaire pour déterminer quand leur animal doit recevoir sa prochaine vaccination contre la rage. Il est utile d’apporter le certificat de vaccination précédent à la clinique pour savoir quel vaccin est le plus approprié.

Les cliniques vaccinent chaque année environ 1 000 animaux contre la rage. Toute personne qui ne peut se rendre dans les quelques cliniques à bas prix peut contacter son vétérinaire local pour faire vacciner son animal.

Toute personne mordue ou griffée par un animal domestique ou sauvage ou ayant été en contact direct avec une chauve-souris ou un autre animal doit consulter immédiatement un médecin et signaler l’incident à la santé publique. En 2023, les inspecteurs de la santé publique du bureau de santé ont enquêté sur plus de 1 600 incidents d’exposition potentielle à la rage, dont 1 021 impliquaient des chats ou des chiens. Environ la moitié de ces enquêtes concernaient des animaux de compagnie non vaccinés.

La meilleure façon de vous protéger, vous et votre famille, contre la rage est de faire vacciner vos animaux de compagnie. C’est aussi la loi. En plus de vacciner votre animal de compagnie, vous pouvez contribuer à prévenir la propagation de la rage en ne laissant pas les chats ou les chiens en liberté et en les gardant à l’intérieur la nuit. Rappelez à votre famille de rester loin des chiens et des chats inconnus, ainsi que de tous les animaux sauvages, y compris les chauves-souris.

Pour plus d’informations sur les horaires et les dates des cliniques antirabiques à bas prix, visitez smdhu.org/RabiesClinics ou appelez Health Connection au 705-721-7520 ou au 1-877-721-7520, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

