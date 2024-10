Des cliniques de proximité mises en place à Winnipeg pour vacciner contre la grippe et le COVID-19 les populations vulnérables

À l’approche de la saison des virus respiratoires, les responsables de la santé de Winnipeg organisent des cliniques de proximité pour faciliter l’accès des personnes confrontées à des obstacles à l’accès aux prestataires de soins de santé traditionnels.

L’une de ces cliniques a eu lieu lundi au Thrive Community Support Circle, au centre-ville de Winnipeg.

Nengi Offurum, responsable du marketing chez Thrive Community Support Circle, a déclaré que l’organisation dessert de nombreuses personnes confrontées à des obstacles pour accéder aux cabinets de médecins ou à d’autres prestataires de soins de santé, tels que les transports.

« Nous leur apportons cela directement, ce qui rend la tâche plus facile et plus pratique pour eux », a-t-elle déclaré.

Le Dr Bunmi Fatoye, médecin hygiéniste de l’Office régional de la santé de Winnipeg, affirme que l’autorité sanitaire souhaite rendre les vaccins contre la grippe et la COVID-19 aussi accessibles que possible. (Jeff Stapleton/CBC)

Le Dr Bunmi Fatoye, médecin-hygiéniste de l’Office régional de la santé de Winnipeg, affirme que l’autorité sanitaire prévoit organiser autant de cliniques de proximité que possible pour atteindre plus de personnes.

« Nous allons partout où le vaccin est nécessaire », a déclaré Fatoye.

Pour rendre les vaccinations aussi accessibles que possible, les gens n’auront pas besoin d’une carte Santé pour se faire vacciner dans ces cliniques de proximité, a-t-elle déclaré.

« Avoir une carte de santé, si c’est une exigence obligatoire, constitue un obstacle. Nous disposons donc d’autres moyens de les identifier et de garantir qu’ils reçoivent les soins dont ils ont besoin », a-t-elle déclaré.

Obtenez des photos tôt

Les vaccins contre la grippe et la COVID-19 sont désormais disponibles partout dans la province pour toute personne âgée de six mois et plus dans les cliniques médicales, les centres d’accès, les cliniques de vaccination, les pharmacies, les postes de soins infirmiers et par l’intermédiaire de la santé publique.

Les autorités sanitaires espèrent que davantage de personnes se feront vacciner cet automne que l’automne dernier, à la fois pour prévenir les maladies et pour libérer des ressources dans les hôpitaux.

Fatoye dit que plus tôt vous pourrez vous faire vacciner, mieux ce sera.

« La chose la plus importante est que nous devons être préparés, et une partie de notre préparation nécessite que nous soyons vaccinés car nous avons besoin d’au moins deux semaines pour que le système immunitaire de notre corps fournisse cette réponse robuste dont nous avons besoin pour nous protéger », a-t-elle déclaré. .

Tu peux trouver un fournisseur de vaccins grâce à la carte en ligne de la province.