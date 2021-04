Une super lune rose à couper le souffle a illuminé le ciel nocturne pour la deuxième nuit consécutive.

Les photographes du monde entier ont à nouveau capturé le rare événement céleste lorsque la lune semble plus grande et plus brillante que d’habitude.

La super lune rose derrière Glastonbury Tor dans le Somerset Crédit: Alamy

La superbe supermoon rose brillant dans le ciel nocturne à Southampton, Hampshire Crédit: Alamy

La lune, vue sur Stonehenge sur la plaine de Salisbury dans le Wiltshire Crédits: Getty

La pleine lune derrière la tour Eiffel à Paris, France Crédit: Reuters

Le spectacle lunaire signifiait que le satellite naturel de la Terre formait un disque inhabituellement géant au-dessus de sa tête.

Il brillait également particulièrement brillant car il ornait le ciel à l’aube et au crépuscule.

La lune est apparue 14% plus grande et 30% plus brillante que la normale, selon les astronomes de l’Observatoire royal de Greenwich, à Londres.

Les skygazers ont pu le voir du monde entier – de Stonehenge à San Francisco.

Il a également été cassé au-dessus de Norfolk, Londres et New York.

La Statue de la Liberté à New York contre la supermoon rose Crédits: Rex

Le Tower Bridge de Londres est illuminé par la super lune rose Crédits: Rex

La super lune sur l’abbaye de la Dormition dans la vieille ville de Jérusalem, Israël Crédit: EPA

Chongqing, en Chine, profite de la pleine lune Crédits: Getty

La pleine lune en avril est également connue sous le nom de «lune rose» car elle porte le nom de fleurs roses, appelées phlox, qui fleurissent au printemps.

C’est aussi une super lune car la pleine lune se produit lorsqu’elle est proche de son point le plus proche de la Terre sur son orbite.

Le phénomène était visible à l’aube aujourd’hui, mais a également été observé juste avant le coucher du soleil ce soir.

Anna Ross, astronome à l’Observatoire royal de Greenwich, a déclaré: «La distance moyenne de la lune à la Terre est de 384 400 km, mais la lune atteindra son point le plus proche ce mois lunaire le 27 avril à 16 h 24, alors qu’elle sera de 357 379 km. km.

« Le moment exact de la pleine lune le plus proche de ce point, donc la super lune, est également le 27 avril, mais à 04h31.

« Cela signifie que les meilleurs moments pour voir cette super lune seront à n’importe quel moment de la nuit du 27 avril, lorsque la lune se lèvera à l’est juste avant le coucher du soleil et se couchera à l’ouest vers le lever du soleil. »

La supermoon rose près de Happisburgh à Norfolk Crédit: Reuters

La pleine lune derrière les toits de New York et l’Empire State Building, vu de West Orange, dans le New Jersey Crédit: Reuters

Une super lune brille le 27 avril à Karlsruhe, en Allemagne Crédits: Getty

Une super lune rose se lève dans le ciel au-dessus de Coit Tower à San Francisco, États-Unis Crédit: AP

Mme Ross a ajouté: « Une super lune est le résultat d’une pleine lune se produisant lorsque la lune est proche de son point le plus proche de la Terre sur son orbite.

«Cela peut arriver parce que la lune tourne autour de la Terre sur une trajectoire elliptique, plutôt que circulaire.

« Comme cela signifie que la lune est un peu plus proche de nous, elle apparaît légèrement plus grande dans le ciel. »

La prochaine super lune sera visible en mai 2021.

Deux téléphériques de l’Emirates Air Line à Londres offrent une vue spectaculaire Crédit: Reuters

Un jet se profile par la lune à l’approche de l’aéroport international de Louisville dans le Kentucky, États-Unis Crédit: AP

La supermoon est vue derrière les sculptures sur le toit de la cathédrale de Dresde, Allemagne Crédit: Reuters

Une superbe super lune derrière la Tour Eiffel à Paris, France Crédits: Getty

Les gens font de l’exercice alors que la lune brille au-dessus de l’horizon de Sydney en Australie le 28 avril Crédit: AP

Le Dr Darren Baskill, professeur de physique et d’astronomie à l’Université du Sussex, a expliqué la raison pour laquelle la lune brille d’une couleur légèrement différente.

Il a dit: «La lune changera légèrement de couleur en fonction de l’endroit où elle apparaît dans le ciel.

«Tout est lié à la courbure de la Terre.

«Lorsque vous vous tenez dehors et que vous regardez directement vers le haut, vous regardez à travers environ 30 km d’ambiance.

«Mais regardez à l’horizon et vous regardez à travers environ 300 km d’ambiance. Ainsi, seules les couleurs les plus rouges vous atteindront.

« Cela signifie que la lune et le soleil prennent une couleur rougeâtre lorsqu’ils sont à l’horizon. »

La lune ne produit pas de lumière visible par elle-même – donc quand nous pouvons la voir, c’est grâce à la lumière d’autres objets, comme le soleil, qui la frappe en premier.

Il y a 12 pleines lunes à repérer en 2021, chacune avec son propre nom unique.

Parmi ceux-ci, les photographes voudront ensuite sortir le 26 mai, lorsque la lune apparaîtra au maximum au Royaume-Uni.

Les 12 pleines lunes de 2021 – et quand les voir Les phases de lune les plus intéressantes – et quand les voir UNE lune bleue fait référence à l’occasion où une pleine lune apparaît pour la deuxième fois dans le même mois. C’est très rare. le lune de récolte apparaît à l’époque de l’équinoxe d’automne, lorsque les agriculteurs ont tendance à faire leur récolte principale. UNE super lune apparaît quand il est à son point le plus proche de la Terre, et est donc à son plus brillant. UNE Lune de sang se produit pendant une éclipse lunaire totale. Chaque mois de l’année a son propre phénomène de pleine lune. Janvier: Wolf Moon

Février: Snow Moon

Mars: Lune de ver

Avril: Lune rose

Mai: Lune fleurie

Juin: Strawberry Moon

Juillet: Buck Moon

Août: Lune d’esturgeon

Septembre: Pleine lune de maïs

Octobre: ​​lune du chasseur

Novembre: Beaver Moon

Décembre: lune froide