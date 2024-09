Des clichés de vacances subversifs : les voyages de Luigi Ghirri – en images | Art et design

Capri, 1981

Au cours des années 1980, Ghirri a voyagé à travers l’Italie, travaillant parfois pour des offices de tourisme et le Touring Club Italiano, une association à but non lucratif qui aide les voyageurs à découvrir l’Italie. Au cours de cette période, son passage à un appareil photo moyen format a apporté plus de profondeur et de clarté, ainsi que des couleurs plus vives à ses photographies, bien qu’il ait continué à cadrer ses vues de la même manière calme et mesurée. Destinées à un large public, ces commandes voient Ghirri explorer des vues stéréotypées ainsi que des images plus inhabituelles

Photographie : Eredi di Luigi Ghirri