Des clichés de la ville ukrainienne libérée de Lyman jonchée d’obus de chars russes résument l’effort de guerre de Poutine

LES obus incendiés des chars russes jonchent la ville ukrainienne libérée de Lyman dans des images qui résument l’effort de guerre de Vladimir Poutine.

Les conséquences de la bataille pour la ville de Donestsk ont ​​été dévoilées alors que l’Otan s’est engagé à donner au président Zelensky de meilleurs systèmes de défense pour contrer les frappes de missiles russes qui ont fait des dizaines de morts et de blessés.

Détruit des chars blindés russes dans la ville ukrainienne reprise de Lyman, dans la région de Donetsk Crédit : EPA

L’alliance s’est engagée à renforcer son soutien après que le président américain Biden a déclaré qu’il ne pensait pas que Poutine utiliserait des armes nucléaires malgré les menaces.

Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a déclaré que la défense aérienne était sa priorité absolue.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que la vague d’attaques de vengeance de Poutine avait renforcé la détermination de l’Ukraine à gagner et rapproché les alliés.

S’exprimant lors d’une réunion de plus de 50 alliés, il a déclaré que l’assaut sanglant de Poutine avait été mené “avec un profond mépris pour les règles de la guerre”.

La Russie a tué au moins 19 personnes et en a blessé 100 autres, alors qu’elle bombardait des centrales électriques et des stations de pompage dans plus de 20 villes lors de la plus grande attaque de missiles depuis la première phase de la guerre.

Pendant ce temps, la Russie a déclaré que huit personnes avaient été arrêtées lors de l’attentat à la bombe sur le pont de 12 milles de Kertch.

Les partisans de la ligne dure russes pro-guerre ont appelé à des frappes nucléaires tactiques, qui sont plus petites que les armes apocalyptiques, pour anéantir les forces de première ligne.

Un haut responsable de l’OTAN a déclaré qu’une frappe nucléaire russe déclencherait presque certainement une “réponse physique” des alliés de l’Ukraine “et potentiellement de l’OTAN elle-même”.