Des civils fuient alors que des soldats philippins délogent 200 militants islamistes (affamés?) Qui se sont emparés du marché de la ville – Médias

Des centaines de villageois ont fui samedi matin vers des terrains plus sûrs alors que les terroristes de l’armée et du BIFF s’affrontent dans la ville proprement dite de Datu Paglas à Maguindanao (Photos d’Amiel C. Cagayan) | passant par @keithbacongcopic.twitter.com/VBGhfaJVTx

– Manille Bulletin News (@manilabulletin) 8 mai 2021