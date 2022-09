Des civils en fuite se noient au milieu de nouvelles attaques au Soudan du Sud

“Les premiers rapports décrivent des scènes inimaginables d’Adidiang (ville) incendiée, des structures humanitaires établies il y a seulement deux semaines détruites et des civils fuyant les combats par des canoës et des bateaux, entraînant la noyade de plusieurs personnes”, a déclaré la mission de maintien de la paix de l’ONU dans un communiqué.

JUBA, Soudan du Sud – Des civils affolés se noient alors qu’ils fuient une nouvelle éruption de combats au Soudan du Sud et peut-être des centaines sont morts dans les attaques, ont annoncé jeudi les Nations Unies.

Le Soudan du Sud est aux prises avec la violence entre groupes armés depuis la fin de la guerre civile en 2018. Des milliers de personnes ont été déplacées depuis la mi-août par les combats dans et autour de la ville de Tonga dans l’État du Haut-Nil. Mercredi, des combats ont éclaté près d’Adidiang, où des milliers de déplacés s’étaient réfugiés.

Selon des informations non confirmées, près de 300 personnes ont été tuées dans les attaques, a indiqué l’ONU.

Selon un rapport interne de l’ONU consulté par l’Associated Press, le bureau de terrain de la ville de Malakal a reçu mercredi après-midi un rapport selon lequel l’Armée blanche, un groupe armé, avait attaqué le camp de personnes déplacées à Adidiang et les combats se poursuivaient. On ne sait pas ce qui a conduit à l’attaque.

Mais il a dit que plus de 100 personnes s’étaient noyées.

“Tous les partenaires sont engagés dans une course contre la montre pour sauver ceux qui risquent de se noyer dans leur hâte de fuir la violence”, indique le communiqué public de l’ONU.

“Hier, sur le chemin d’Adidiang pour évaluer la situation et vérifier le nombre de personnes là-bas, notre équipe a été invitée à retourner à Malakal”, a déclaré la directrice nationale Alana Mascoll à l’AP dans un e-mail. « Ils ont signalé d’importants mouvements de civils sur le fleuve en direction de Malakal. Il y avait des canoës et des bateaux plus gros avec des gens qui se dirigeaient vers le camp.