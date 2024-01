Des « civils » de Gaza impliqués dans chaque étape du plan de prise d’otages du Hamas, selon les Israéliens libérés

TEL AVIV, Israël — Ces dernières semaines, des femmes et des enfants israéliens ont commencé à parler publiquement de ce qu’ils ont vécu pendant près de deux mois de captivité par le Hamas à la fin de l’année dernière.

Dans des interviews accordées aux heures de grande écoute à la télévision hébraïque, les otages libérés ont confirmé que les habitants ordinaires de Gaza étaient profondément complices à chaque étape du stratagème des otages. Des adolescents non armés ont aidé à enlever des Juifs de leurs maisons le 7 octobre, tandis que des femmes et des enfants de Gaza retenaient captifs certains Israéliens. Dans d’autres cas, des médecins gazaouis ont collaboré avec des terroristes du Hamas pour soigner en secret des Israéliens kidnappés et les emprisonner dans des hôpitaux.

Lorsque les Israéliens rencontraient des Gazaouis dans les rues, les résultats étaient souvent terrifiants.

Ces révélations soulignent l’urgence de la guerre menée par Israël depuis plus de 100 jours pour détruire le Hamas et ramener chez eux les 132 otages qui, selon les responsables, restent captifs à Gaza. Dans le même temps, les récits des otages libérés indiquent à quel point il pourrait être difficile d’extraire les otages restants ou le Hamas d’une population radicalisée.

“Le principal problème est que l’organisation est profondément fondue dans la structure sociale de Gaza”, a déclaré Michael Milshtein, ancien officier supérieur du renseignement militaire israélien et éminent expert du Hamas. Balise libre de Washington. “Il est impossible de vraiment savoir qui est le Hamas. Quelqu’un peut avoir une épicerie où il vend des tomates et de l’eau, mais il peut aussi avoir un entrepôt d’armes et y donner des cours de religion.”

Et sa femme et ses enfants pourraient garder un otage israélien chez eux.

“Le Hamas n’est pas seulement une question politique à Gaza. C’est un mode de vie”, a déclaré Milshtein. “Nous pouvons et devons ruiner militairement le Hamas et changer l’arène politique à Gaza. Mais en fin de compte, le peuple de Gaza devra faire une introspection. Et ici, dans le monde arabe, pas seulement chez les Palestiniens, l’introspection est très rare.”

Enlèvement

Au début du mois, sur la Douzième chaîne israélienne, Nili Margalit, 41 ans, raconté comment des « civils, des gens ordinaires » de Gaza l’ont prise en otage sous la menace d’un couteau le 7 octobre. Margalit a déclaré qu’un « garçon… de 17, peut-être 18 ans » et un « homme plus âgé avec le couteau » ont enfoncé la porte de sa maison au kibboutz Nir Oz et l’a forcée à monter dans une voiturette de golf volée, toujours pieds nus et en pyjama.

Alors qu’ils quittaient le kibboutz, a déclaré Margalit, elle a vu une « foule, des milliers de personnes », dont « des femmes et des enfants », traverser la frontière brisée entre Israël et Gaza, à moins de trois kilomètres de là. Elle a expliqué que deux garçons, l’un “pas plus de 4 ou 5 ans” et l’autre de 15 ou 16 ans, conduisaient un VTT appartenant à son père, un éleveur de bétail local qui faisait partie des 1 200 personnes assassinées par des terroristes en Israël. Ce jour là.

Après que les ravisseurs de Margalit soient entrés dans Gaza, ils l’ont transférée dans une voiture tachée de sang avec une autre habitante de Nir Oz, Tamar Metzger, 78 ans, qui a été « grièvement blessée », a déclaré Margalit. Les Gazaouis se sont ensuite rendus dans un entrepôt, où ils ont « vendu » les Israéliens aux terroristes du Hamas, selon Margalit.

Pendant les 49 jours suivants, le Hamas a détenu Margalit et Metzger dans son réseau de tunnels souterrains avec des dizaines d’autres captifs. Les deux femmes faisaient partie des 105 otages, dont 80 femmes et enfants israéliens, libérés lors d’un accord de trêve d’une semaine entre Israël et le Hamas fin novembre.

Même si Margalit a été le premier otage libéré à confirmer publiquement que des civils de Gaza avaient enlevé des Israéliens le 7 octobre, des témoins oculaires, des images et d’autres preuves ont indiqué que le phénomène était relativement répandu. Comme le Balise gratuite Selon certaines informations, une foule composée pour la plupart de Gazaouis non armés, comprenant des enfants et des femmes, a suivi le Hamas à Nir Oz et dans d’autres communautés israéliennes ce jour-là et a participé aux atrocités des terroristes professionnels.

Roni Krivoi, un Israélien de 25 ans pris en otage lors du festival de musique Supernova dans le sud d’Israël le 7 octobre, a été repris par des habitants ordinaires de Gaza après avoir échappé à sa captivité pendant plusieurs jours, a déclaré sa tante à la radio publique israélienne Kan après sa libération en Novembre.

Des « civils » de Gaza sont également responsables de l’enlèvement de Margalit Moses, 78 ans, à Nir Oz le 7 octobre, a déclaré Irit Lahav, porte-parole officieuse du kibboutz, au Balise gratuite cette semaine. Moïse et Krivoi ont refusé d’être interviewés par l’intermédiaire de représentants.

Retenue

Un certain nombre de femmes et d’enfants israéliens libérés par le Hamas ont déclaré lors d’entretiens avec la Douzième chaîne le mois dernier qu’ils avaient passé une partie de leur captivité dans des maisons familiales, des hôpitaux et d’autres sites civils à Gaza.

Mia Schem, qui a été touchée au bras et enlevée par des terroristes du Hamas lors de la rave Supernova le 7 octobre, dit ses ravisseurs l’ont emmenée directement dans un hôpital de Gaza alors qu’elle saignait à mort. Le chirurgien qui lui a opéré le bras “m’a regardé et m’a dit : ‘Tu ne rentreras pas vivant à la maison'”, se souvient-elle.

Après la procédure, Schem n’a reçu aucun autre traitement, même des analgésiques, a-t-elle déclaré. Elle a été emmenée dans une maison familiale, où un homme et sa famille l’ont retenue captive avec « une pure haine », a déclaré Schem, lui interdisant de parler, de pleurer ou de bouger. Elle passait des jours entiers sans recevoir de nourriture et n’était jamais autorisée à se baigner.

“[The man’s] Ma femme détestait le fait que lui et moi soyons dans la même pièce. Elle détestait ça. Alors elle me narguait”, a déclaré Schem, racontant comment la femme insultait son apparence et apportait à manger à l’homme “mais rien pour moi”.

“Les enfants ouvraient la porte, me regardaient, parlaient de moi, se moquaient de moi”, a déclaré Schem. “Une fois, le fils entre dans la pièce avec un sac de bonbons. Il ouvre le sac et donne des bonbons à son père, puis vient vers moi, ouvre le sac, le ferme et s’en va. Vous savez, le mal pur.”

“J’ai vécu l’enfer. Ici, tout le monde est terroriste”, a déclaré Schem. dit dans une interview séparée sur la chaîne israélienne Channel 13. “Il n’y a pas de civils innocents, pas un seul.”

Schem a déclaré qu’elle avait passé les derniers jours de sa captivité de 54 jours dans les tunnels souterrains du Hamas.

Doron Katz Asher, 34 ans, dit des terroristes l’ont emmenée, avec ses filles de 5 et 2 ans, de la maison de sa mère à Nir Oz vers une maison familiale à Gaza le 7 octobre. Sa mère a été tuée en chemin. Pendant 16 jours, une femme de Gaza et ses filles ont échangé leurs postes pour surveiller Katz Asher et ses filles « 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », a-t-elle déclaré.

Après cela, la famille a été envoyée de nuit, déguisée en vêtements musulmans traditionnels, dans un hôpital voisin, où elle a été enfermée dans une pièce avec une demi-douzaine d’autres captifs pendant plus d’un mois, a déclaré Katz Asher. Il n’y avait pas de matelas, la nourriture était inégale et l’utilisation des toilettes nécessitait l’autorisation des ravisseurs.

“Peur constante”, c’est ainsi que Katz Asher a décrit les 49 jours de captivité : “peur que peut-être parce que mes filles pleurent et font du bruit, [the terrorists will] obtenez une directive d’en haut pour les prendre, pour leur faire quelque chose.

Chen Goldstein-Almog, 48 ans, dit Les terroristes du Hamas l’ont déplacée, elle et ses trois plus jeunes enfants, âgés de 17, 11 et 9 ans, entre différentes maisons, les tunnels, une école et une épicerie à Gaza. Elle aussi dit le New York Times qu’ils étaient détenus dans une mosquée. La famille marchait d’un endroit à l’autre la nuit, portant le hijab pour cacher son identité.

Agam, la fille de Goldstein-Almog, âgée de 17 ans, a déclaré que pendant leur séjour à l’école, “une gentille dame nous a accueillis, nous a offert de l’eau et nous a trouvé un endroit où dormir”.

“Je me suis tourné vers ma mère et je lui ai dit : ‘Il y a de bonnes personnes dans le monde'”, se souvient Agam. “Et cinq minutes plus tard, ils ont tiré un barrage de roquettes depuis l’école [into Israel] et tout le monde criait : « Allahu Akbar, Allahu Akbar », et je lui ai dit : « Oubliez ce que j’ai dit, ils sont tous pareils. »

Dans les tunnels, Agam et sa mère ont déclaré avoir rencontré des jeunes femmes qui avaient été maltraitées par leurs ravisseurs, faisant écho à plusieurs autre comptes.

“Certains avaient encore des blessures sanglantes par balle qui n’avaient pas été soignées avec des bandages de fortune. L’un d’entre eux avait un membre démembré”, a déclaré Agam. élaboré dans un essai pour le Presse libre publié mardi. “J’ai entendu de leur bouche des récits d’abus sexuels terrifiants et grotesques, souvent sous la menace d’une arme.”

Un jour, la famille a entendu à la radio que le père et la fille aînée avaient été tués le 7 octobre chez eux à Kfar Aza, un kibboutz situé à 24 kilomètres au nord de Nir Oz, également près de la frontière avec Gaza.

“Nous ne pardonnerons jamais et nous ne ferons jamais preuve d’une quelconque empathie envers ces gens”, a déclaré Agam. “Si auparavant nous croyions qu’il y avait une chance pour la paix, nous avons perdu toute confiance en ces gens, surtout après notre présence sur place et parmi la population.”

Ofelia Roitman, 77 ans, de Nir Oz dit qu’elle a été retenue captive par un couple de Gazaouis, un technicien et une infirmière, qui l’ont enfermée seule dans une pièce de leur appartement pendant 46 jours. Le couple a gardé sa fenêtre fermée pour qu’elle ne puisse pas distinguer le jour de la nuit et lui a donné de petites portions de pain pita et de riz.

“La situation avec la nourriture était comme celle de l’Holocauste”, même si le couple semblait bien manger, a-t-elle déclaré.

Roitman a déclaré qu’elle avait entendu et senti des roquettes lancées directement sous l’immeuble. Les gens dans la rue éclataient de joie.

“J’ai entendu des acclamations, une fête dehors, près du marché”, a-t-elle déclaré. “Lorsque les roquettes frappaient Tel Aviv ou Beer Sheva, ils applaudissaient. … Ils étaient si joyeux.”

Roitman a été emmenée chez plusieurs médecins gazaouis pour soigner une blessure par balle qu’elle a subie lors de son enlèvement, et elle a passé sa dernière semaine à Gaza dans un hôpital avec d’autres otages, a-t-elle déclaré. Le premier médecin que Roitman a vu, dans un tunnel souterrain, a d’abord refusé de la soigner, disant : « Je ne soigne pas un Juif ».

Alors qu’Israël a mené la guerre contre le Hamas, il a découvert de nombreux exemples montrent que le Hamas cache apparemment ses opérations terroristes derrière des infrastructures civiles, notamment des maisons, des hôpitaux et des écoles. Israël a également trouvé preuve que Gazan médical personnel travail pour le Hamas et que le groupe terroriste détient des otages dans les hôpitaux. Le Hamas a nié ces allégations.

Aller et venir

Selon de nombreux otages israéliens libérés qui ont raconté leur histoire, leurs ravisseurs les ont avertis à plusieurs reprises que leur vie serait en danger s’ils étaient découverts par des Gazaouis ordinaires. Les foules rassemblées lorsque les Israéliens entraient et sortaient de Gaza semblaient confirmer ces avertissements.

Sharon Aloni Cunio, 34 ans,