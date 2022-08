Des citoyens inquiets agissent contre le crime «hors de contrôle» à Kelowna

Certains résidents de Kelowna sont frustrés par la prévalence de la criminalité dans leur ville.

Les membres du groupe Facebook « Take Back Kelowna » ont le sentiment qu’ils doivent agir pour réduire le vol au sein de la communauté.

James Wellington, fondateur et administrateur du groupe, a déclaré qu’ils “se lassent du vol de propriété à Kelowna”.

Il a dit que le groupe avait été formé dans le but d’impliquer davantage de personnes à Kelowna et de les investir dans le signalement des crimes.

“Nous ne sommes pas un groupe d’autodéfense”, a déclaré Wellington. Au lieu de cela, il encourage les membres à signaler les crimes ou les activités suspectes sur l’application Lightcatch, dans le groupe Facebook et à la police, plutôt que d’interférer eux-mêmes.

La base du groupe est juste d’avoir plus d’yeux sur la rue, a expliqué Wellington. Le but est de créer un hub où les gens peuvent partager des informations, car le crime “semble devenir incontrôlable”.

Statistique Canada a classé Kelowna comme la ville ayant le taux de criminalité le plus élevé au pays.

Wellington a déclaré que les administrateurs surveillaient de près les activités du groupe et examinaient tous les candidats avec un questionnaire. Le groupe compte actuellement 649 membres. De plus, il a déclaré que les administrateurs s’assurent que les voleurs condamnés ne sont pas admis dans le groupe en effectuant une vérification criminelle de leur nom sur CSO, une base de données accessible au public.

La police de Kelowna a exprimé ses inquiétudes au sujet du groupe Facebook « Take Back Kelowna ».

« La GRC reconnaît la frustration exprimée par de nombreux membres de notre communauté qui s’inquiètent des crimes contre les biens à Kelowna », a déclaré le gendarme. Mike Della-Paolera, GRC de Kelowna.

Della-Paolera a reconnu que les crimes contre les biens prolifiques sont en augmentation à Kelowna, alimentés par des problèmes sociaux complexes et une approche établie dans le système judiciaire, permettant aux individus de récidiver.

Della-Paolera a mis en garde les gens contre l’adhésion à un groupe en dehors des sanctions policières.

« Les citoyens ont le droit de se sentir en sécurité dans leurs communautés, mais lorsque les citoyens se font justice eux-mêmes, les choses peuvent mal tourner, très rapidement… Il est facile de se retrouver dans une situation dangereuse, ou dans l’eau chaude légale.

Wellington a déclaré que le groupe n’avait pas l’intention immédiate d’arrêter lui-même le crime. Il a déclaré que des “patrouilles” de groupe pourraient être organisées à l’avenir, mais ne seraient utilisées qu’à des fins de rapport.

Della-Paolera encourage les citoyens concernés à faire du bénévolat auprès d’organismes de Kelowna comme le programme de connecteurs de blocs, et à observer, enregistrer et signaler les activités criminelles à Échec au crime, à la GRC ou aux agents des règlements.

Wellington a déclaré que le groupe Take Back Kelowna a contacté la GRC, demandant de collaborer et « d’aider », mais n’a pas encore reçu de réponse.

